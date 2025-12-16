Rob Reiner y su esposa Michele han sido hallados muertos a puñaladas en su mansión de Los Ángeles

Las películas de culto de Rob Reiner: de 'Algunos hombres buenos' a la icónica 'Cuando Harry encontró a Sally'

El hijo de Rob Reiner y su mujer Michele permanece en prisión preventiva acusado del homicidio de sus padres en su mansión de Los Ángeles. Los cuerpos de ambos aparecieron este domingo con varias puñaladas. El hijo mediano, Nick Reiner, permanece separado del resto de presos y bajo un protocolo antisuicidios.

Fue la hija pequeña del matrimonio, Romy, de 28 años, quien halló a sus padres sin vida en su casa de Brentwood, una lujosa zona de Los Ángeles.

La policía de Los Ángeles ha afirmado que “los Reiner fueron víctimas de un homicidio”. El hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años está detenido desde este lunes a primera hora, acusado de la muerte de sus padres.

Según el portal de noticias TMZ, el hijo mediano de los Reiner permanece en la cárcel alejado de otros presos y bajo un protocolo antisuicidios.

No obstante, la Policía mantiene abierta la investigación por asesinato.

La turbulenta vida de Nick Reiner

Nick Reiner, según informa el diario El País, ha consumido sustancias estupefacientes desde muy joven. Ha estado varias veces en centros de desintoxicación y en alguna ocasión ha contado públicamente que el consumo de drogas le alejó de su familia hasta el punto de destrozar la casa de invitados de sus padres y terminar viviendo en la calle.

Sin embargo, Nick se habría recuperado y habría plasmado su experiencia en un libro que después su padre llevó a la gran pantalla en 'Being Charlie'.

Poco antes de la muerte de sus padres, los tres, Rob, su mujer Michele y su hijo Nick habían estado juntos en una fiesta de navidad de Conan O’Brien. Allí padre e hijo habrían discutido, según medios locales.

Mientras prosigue la investigación y en Hollywood asisten perplejos a la terrible muerte de esta pareja, en el Paseo de la Fama se han colocado flores junto a la estrella de Rob Reiner.

El legado de Rob Reiner

Rob Reiner, de 78 años, hijo de también actores ya fallecidos, Carl Reiner y Estelle Reiner, saltó a la fama en los años 70. Ha sido actor, director y productor de cine y series.

Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de 'Algunos hombres buenos' y ha dirigido películas tan conocidas como 'Cuando Harry conoció a Sally' o 'La princesa prometida'. Más recientemente, lo vimos en Lobo de Wall Street, en el papel del padre del protagonista.

Pero Reiner se dio a conocer en la televisión norteamericana en los años 60. Se hizo especialmente famoso en la serie de los setenta 'Todo en familia', donde interpretaba a Michael Stivic, el yerno hippie de la familia. Nunca dejó de hacer series. Partició en 'Frasier', 'Los Simpson', 'The Good Fight', 'New Girl', 'Rockefeller Plaza' y, recientemente, en 'The Bear'.

Casi como un cierre circular, su último trabajo como director fue la secuela de su ópera prima, 'This Is Spinal Tap,' el falso documental sobre una ficticia banda de heavy metal que marcó un antes y un después en la comedia.