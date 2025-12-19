EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles sobre la negativa de España a que cargueros estadounidenses

El plan de Israel para los miembros de la Flotilla: llevar a los activistas a un buque de guerra y hundir los barcos que no pueda trasladar a puerto

Compartir







La Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos ha propuesto este viernes cerrar sus puertos a buques españoles mientras continúa la investigación sobre la negativa de España a que cargueros estadounidenses con armamento para Israel hicieran escala en Algeciras (Cádiz).

Según ha indicado a través de un comunicado publicado en su página web, está examinando opciones que incluyen "limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas" de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española".

PUEDE INTERESARTE EEUU podrá enviar armamento a Israel a través de las bases de Morón y Rota, a pesar del embargo anunciado por Sánchez

No obstante, ha subrayado que no se ha emitido una decisión final y que la FMC "evaluará cuidadosamente las pruebas y todas las consideraciones pertinentes", alegando que "cualquier acción se guiará por el mandato legal de la Comisión y el expediente factual elaborado en la investigación".

Las declaraciones de Washington sobre el Gobierno de España

Washington ha señalado que el Gobierno español impidió en noviembre de 2024 el acceso directo de al menos tres buques estadounidenses, incluidas embarcaciones operadas bajo el Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos, y ha hecho hincapié en que "la política que motiva dichas denegaciones sigue vigente".

Para evaluar su impacto en el comercio exterior estadounidense, la Comisión está solicitando información adicional a transportistas, comerciantes y otras partes interesadas sobre "la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel, las medidas que ha adoptado para aplicar dicha política y el impacto en las condiciones del transporte marítimo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En base a la información obtenida hasta el momento, esta agencia independiente del Gobierno estadounidense apunta a que las regulaciones aplicadas por las autoridades españolas pueden estar creando "condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense", razón por la cual "debe examinar" qué medidas "correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones aparentes".