Israel insiste en que esta vez tampoco van a llegar a tierra, donde esperan 600 policías para la extradici�ón de los activistas lo más rápido posible

Sigue en directo la situación de la Flotilla en su camino a Gaza, al minuto: acceden a una zona de riesgo por Israel

A pesar de las advertencias, la Flotilla de la Libertad, con ayuda humanitaria para Gaza, se acerca a la Franja. En su travesía ya a cien millas de la costa, le sigue el buque que ha enviado el Gobierno español, que se encuentra detrás, pero no accederá a la zona de exclusión decretada por Israel. Mientras los activistas se acercan, sin tener en cuenta los avisos, el Gobierno de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, tiene preparada su respuesta.

Según informa en el vídeo Marcos Méndez, 44 barcos de la Flotilla están ya muy cerca de la zona en la que el pasado junio Israel abordó el Madleen y, ahora, nuevamente, los de Netanyahu ya han subrayado que esta vez tampoco van a llegar a tierra, siendo el plan que los activistas, –más de 500–, sean trasladados a un gran buque de guerra y que la Armada israelí hunda en alta mar los barcos que no pueda trasladar a puerto.

Un operativo policial espera en tierra para hacer la extradición de los activistas

En tierra, un operativo de 600 policías israelíes les espera para hacer los planes de extradición lo más rápido posible. Además, también hay preparados cuatro hospitales en caso de que fuera necesario y algo se torciera. Todo ello, con el permiso de los rabinos porque hoy arranca el Yom Kipur o ‘Día de la Expiación’, el día más sagrado del judaísmo.

A ese respecto, se espera que todo sea ejecutado con total discreción, dado que ni siquiera los medios de comunicación israelíes pueden trabajar desde esta tarde y hasta mañana.