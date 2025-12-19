Greg Biffle era conocido por algunos como Batman después de arriesgar su vida en vuelos durante el huracán Helena

El piloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos han muerto en el accidente aéreo en Carolina del Norte

Greg Biffle era conocido por algunos como Batman después de arriesgar su vida en vuelos durante el huracán Helena. Salvó decenas de vidas arriesgando la suya con su helicóptero de color negro surcando los cielos. El destino, a veces cruel, ha querido que haya sido precisamente en un vuelo privado junto a su familia -su mujer y sus dos hijos- cuando un terrible accidente haya acabado con la vida de todos ellos. Los americanos, pese a todo, no olvidan a su héroe.

Recuerdan ahora, tras el trágico accidente, las iniciativas humanitarias le valieron el Premio Myers Brother de la Asociación Nacional de Prensa de Deportes de Motor. “Tenía su propio helicóptero y hacía extracciones por su cuenta”, declaró a Fox Carolina el vicepresidente de la Armada Cajun Unida, Brian Trascher, quien colaboró con Biffle para ayudar a los afectados con esta organización voluntaria de respuesta a desastres. Así lo recuerda tras su muerte: "Aquí está este tipo, parece un piloto de carreras. Tiene un helicóptero. Este tipo es como Batman’”.

En algunos de sus rescates, Greg se jugó literalmente la vida. En ocasiones tuvo que realizar hasta seis intentos de aterrizaje debido a la dificultad de los rescates. Nunca cejó en su empeño. "Hay comunidades que están devastadas. La razón por la que sigo yendo es porque la gente sigue necesitada, y no quiero dejar a ningún soldado atrás. Por eso sigo en esto", confesaba.

Greg Biffle comparó la "sensación de ayudar a la gente en esos momentos difíciles con la de ganar una carrera", algo que logró 19 veces en la Copa Nascar. Esos éxitos en las pistas llevaron a Biffle a la lista de los 75 mejores pilotos de la Nascar.

“Él anteponía a sus semejantes a sí mismo”, dijo Trascher a Fox Carolina. Era “un hombre que amaba a Carolina del Norte, amaba a su país, amaba las carreras, amaba ayudar a la gente”.