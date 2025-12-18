El piloto Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos iban en el interior del avión que se ha estrellado en Carolina del Norte

Varios muertos al estrellarse un avión privado en un aeropuerto frecuentado por equipos de NASCAR y compañías Fortune 500

El piloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus dos hijos han fallecido en el accidente aéreo producido en Carolina del Norte, según confirma el congresista Richard Hudson, que también es amigo de la familia.

El avión privado en el que iba toda la familia de Greg Biffle se estrelló a primera hora de la mañana en Estados Unidos, provocando una gran explosión y quedando todos los restos del avión envueltos en llamas. Se rumoreaba que el propietario del jet privado sería el piloto de NASCAR, pero todo se confirmó cuando el congresista Hudson dio la noticia en redes sociales: "Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron".

"Eran amigos que dedicaron su vida a ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados. Pero también fue una persona extraordinaria, y será recordado tanto por su servicio al prójimo como por su valentía en la pista", confesaba bastante emocionado sobre la muerte de la familia Biffle.

Además, el congesista quiso pronunciarse sobre las contribuciones humanitarias de los Biffles: "La última vez que hablé con Cristina, hace apenas un par de semanas, me contactó para preguntarme cómo podía ayudar con las labores de socorro en Jamaica. Esos eran los Biffles".

Ryan Vargas, piloto de NASCAR, también se ha pronunciado tras la muerte del deportista americano: "Una mañana desgarradora para la industria... nuestros pensamientos están con todas las familias afectadas y con la familia Biffle. Greg impactó a tantas personas con sus labores de limpieza y rescate, y demostró que tenía un corazón de oro. Una noticia absolutamente desgarradora”.

El piloto, su esposa y sus dos hijos iban en el avión

En el avión viajaban Greg Biffle, su esposa, su hija Emma de 14 años y su otro hijo Ryder, de tan solo 5 años. Toda la familia iba a bordo del Cessna C550 que se estrelló mientras estaba realizando un aterrizaje en medio de un clima brumoso de primera hora de la mañana en el Aeropuerto Regional de Statesville en Statesville.

Biffle es conocido por haber llevado a cabo cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024. Biffle fue nombrado uno de los 75 mejores pilotos de la competición NASCAR en 2023 y ha estado compitiendoen la NASCAR Xfinity Series, Biffle ganó el premio al Novato del Año 2001, seguido por el campeonato de 2002, este último convirtiéndolo en el primer piloto con campeonatos tanto en la Xfinity Series como en la Truck Series.