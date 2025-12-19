Claudia Barraso 19 DIC 2025 - 19:47h.

Unos policías asistieron al parto de una presa e incluso llegaron a organizarle un 'baby shower'

Una interna del centro de detención de Florida ha querido agradecer a unos policías su ayuda durante el embarazo y nacimiento de su bebé. A través de unas publicaciones en la red social ‘Facebook’, la Oficina del Sheriff de Flager anuncio que la presa Taylor, dio a luz a su hijo el pasado 11 de diciembre.

Junto a Taylor aparecían los policías que le apoyaron en todo momento cuando ella estaba embarazada y que además asistieron a su parto. El agente sale sonriente en la imagen cogiendo en brazos al pequeño, que estaba dormido y muy tranquilo durante sus primeros momentos de vida. Llevaba un pequeño gorro azul y estaba arropado con una sabana blanca.

La mujer presa aparecía a su lado sonriente y con buen aspecto, con las vías puestas en los brazos y el pijama del hospital. Además, el comunicado trasmitido por los policías decía que la madre estaba sana y de buen humor, igual que su hijo, llamado Kingston Ryder.

“Taylor estaba embarazada de tan solo seis meses cuando los agentes del condado la arrestaron. Concretamente fue detenida en agosto, con un bebé en camino. Fue condenada por el juez al programa ‘smart’ de la cárcel, donde estaba trabajando para conseguir su reinserción”. Este programa tiene como objetivo ayudar a las personas que tienen problemas de adicción y pretende ofrecer terapia para la salud mental a través del trabajo.

Los detalles de los agentes con la presa y su hijo

Como Taylor continúa presa en el centro, el bebé será entregado a una familia a la que se ha concedido la autoridad legal de la tutela, pero solo de manera temporal. “Taylor se esforzará por completar su programa en el Centro de Detención para ser liberada el año que viene y tras completarlo podrá reunirse con su hijo. Comenzará un programa posterior con un tratamiento ambulatorio que le permite cuidar al niño mientras sigue con su rehabilitación y tratamiento para su adicción por consumo de drogas”.

Los agentes le han apoyado durante todo el resto de su embarazo mientras la mujer estaba progresando en este programa. Le organizaron incluso un ‘baby shower’ comprándole regalos para su hijo y ayudando a cambiar su vida por completo para que el pequeño pueda ser feliz con su madre en un futuro.