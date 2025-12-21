Dos adolescentes de 15 y 16 años han resultado heridos en Toulouse por el ataque de un hombre armado por un cuchillo

El hombre intentó atacar también a un grupo de agentes de Policía que consiguió reducirle de un disparo

Compartir







ToulouseDos adolescentes de 15 y 16 años han resultado heridos este pasado sábado por la noche en la ciudad francesa de Toulouse por el ataque de un hombre armado por un cuchillo que después intentó atacar a un grupo de agentes de Policía que consiguió reducirle de un disparo.

El agresor, que comenzó su ataque sobre las 21.30 en el barrio de Montaudran, fue neutralizado por la Policía Nacional y herido por arma de fuego antes de ser evacuado en absoluta urgencia, informaron fuentes policiales al diario local 'ICI Occitanie'.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos abaten a un hombre que entró armado en la comisaría de la Policía de Montornès, Barcelona

No hay constancia de que se trate de un posible ataque terrorista

Según ha informado el medio de comunicación francés anteriormente citado, los menores sufrieron heridas de arma blanca en varias partes de su cuerpo, entre ellas el abdomen y las nalgas.

"La primera víctima, apuñalada en el abdomen, logró escapar a su domicilio y avisar a sus padres. Estos contactaron con la Policía y proporcionaron la descripción del agresor", informa el medio local.

PUEDE INTERESARTE Los mossos abaten a un hombre que disparó en la comisaría de Reus, Tarragona

Tan solo unos minutos después de recibir el aviso, los agentes se trasladaron hasta el lugar de los hechos y reconocieron rápidamente al agresor.

"Este se abalanzó sobre ellos, todavía armado con su cuchillo. Los agentes abrieron fuego. El hombre, alcanzado por varias balas, fue trasladado al hospital. Hasta la mañana del domingo, su estado seguía siendo crítico", informa la Policía francesa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, las dos víctimas fueron trasladadas a un hospital en estado de "relativa urgencia", aunque sus vidas no corren peligro, sin que de momento exista constancia de que se trate de un posible ataque terrorista.