El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este martes de forma oficial un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein después de que la retirada de algunas fotografías desatara críticas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, que aparecía en algunas imágenes.

Ahora el Gobierno ha sacado a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso, pero ha alertado en un comunicado de que algunos de estos archivos "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

"Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein", ha indicado.

Este mismo martes, Trump ha criticado la publicación de muchas de las fotografías que aparecen en los archivos por considerar que pueden "arruinar la reputación de personas inocentes" únicamente por aparecer junto a Epstein.

Aluden a la reputación de "personas inocentes"

En este sentido, ha hecho alusión a que Epstein --condenado por abuso sexual y tráfico de menores-- estaba "por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después". "Muchos están enfadados por la publicación de estas fotos porque hay muchas personas que no tenía nada que ver con él pero aparecen en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta", ha apuntado. "Esto arruina la reputación de personas inocentes", ha añadido.

Tras la publicación de los archivos, ha salido a la luz una carta firmada presuntamente por Epstein y enviada al convicto y delincuente sexual Larry Nassar --condenado por abusar de cientos de niñas y mujeres aprovechándose de su trabajo como médico del equipo de gimnasia olímpico-- en la que el multimillonario fallecido parece hacer una referencia a Trump, si bien no le nombra directamente.

"Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles chicas", reza la misiva, enviada el 13 de agosto de 2019.

Una carta estampada tres días antes de la muerte de Epstein

Un investigador descubrió la carta, publicada este martes por el Departamento de Justicia, en la oficina de correos de la cárcel semanas después de que el multimillonario fuera encontrado muerto en su celda, si bien por aquel entonces no se conocía el contenido de la misiva, según ha recogido la cadena CNN.

El sobre fue enviado a Nassar, que se encontraba en una prisión federal en Arizona, desde el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, si bien la carta fue estampada tres días después de la muerte de Epstein, por lo que aparentemente su envío se retrasó. El Departamento de Justicia publicó la semana pasada varias tandas de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores que dirigía Epstein. Sin embargo, cientos de páginas de estos nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.