EEUU ofrece 2.500 euros y viajes pagados a los extranjeros irregulares que se "autodeporten" antes de 2026

"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse", ha comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una bonificación valorada en 3.000 dólares, lo que serían más de 2.500 euros, además de viajes pagados, a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes del final del año.

"Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán", ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.

Una alternativa más eficiente

Esta cartera será la que organice el viaje de las personas que accedan a "autodeportarse" a través de la aplicación CPB y quien abone esta remuneración, que triplica los 1.000 dólares, 850 euros, anunciados en mayo con la misma finalidad.

De acuerdo a Noem, desde enero de 2025, 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado "voluntariamente", incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.

La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona rondan los 17.000 dólares, lo que equivaldría a unos 14.400 euros.