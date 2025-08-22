El Departamento de Estado ha deportado a más de 6.000 personas con visados de estudiante, desde la llegada al Gobierno de Donald Trump, según datos de la Casa Blanca

La administración de Trump, tras la ofensiva contra la inmigración ilegal, ahora busca entre los visados de trabajo, turismo y estudiante

Compartir







La administración Trump, después de una drástica ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos amplía la revisión a los extranjeros que entran al país con visas de turismo, trabajo o estudiantes. El Departamento de Estado ha explicado que unos 55 millones de visados válidos de residencia en EE.UU ya están en proceso de revisión para detectar errores que justifiquen su revocación o violaciones de las leyes migratorias que pueden terminar en deportación.

La política de “vigilancia continua” está dirigida a quienes hayan obtenido un visado válido de ingreso o permanencia en los Estados Unidos, como los que tienen 220.715 españoles que residen en este país, según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadísticas( INE), a fecha de 1 de enero de 2025.

. "Analizamos toda la información disponible en nuestros procesos de investigación, incluyendo datos de autoridades policiales, antecedentes migratorios o cualquier información relevante que surja tras la emisión de la visa”, declaró el Departamento de Estado, según ha publicado The Washington Post.

La revocación del visado a un ciudadano extranjero residente en EE.UU, puede llevar a su deportación a causa de actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública, actividades terroristas, entre otras, incluido infracciones de tráfico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluidos los registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo el Departamento de Estado, que ha dejado claro que si en esta revisión se detecta que "un titular de visa ya no reúne los requisitos para ese documento, su visa podrá ser revocada y si se encuentra en Estados Unidos, puede iniciar un proceso de deportación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Departamento del Gobierno de Trump ha explicado que las deportaciones y revisiones son parte del compromiso de la campaña electoral del republicano para "proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos". Los datos oficiales informan que desde el día de la toma de posesión este Departamento "ha revocado más del doble de visas, incluidas casi cuatro veces más visas de estudiantes, que durante el mismo período del año pasado”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Departamento de Estado ha deportado a más de 6.000 personas con visado de estudiante

Con este argumento, la Administración ya ha deportado a más de 6.000 personas con visados de estudiante, según datos de la Casa Blanca. De estos, unos 4.000 correspondían a infracciones de la ley y aproximadamente 300 visados fueron revocados por asuntos relacionados con el “terrorismo", aunque la mayoría han sido por participación en protestas universitarias contra la ocupación de Gaza.

La Administración, además, tras amenazar con cancelar este tipo de visados, los ha hecho más restrictivos, revisando lo que han publicado en las redes sociales, antecedentes policiales y migratorios en sus países de origen o cualquier infracción otra infracción de la legislación de EEUU.