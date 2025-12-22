Douglas asegura que se siente agradecido por ver que su hijo ha podido dejar a un lado sus adicciones

La lucha de Rob y Michele Reiner por ayudar a su hijo Nick, acusado de su asesinato: "Intentaron de todo"

Michael Douglas confiesa que había hablado con Rob Reiner -el actor que fue asesinado junto a su mujer- sobre los retos de criar a hijos con adicciones a las drogas, tal y como informa ‘People’. "Con esta terrible tragedia, nos estamos dando cuenta de la cantidad de presión que estaba soportando en su vida personal con su hijo", reconoce.

Douglas asegura que se siente agradecido por su hijo, quien ha conseguido superar esos problemas con las adicciones: “También tuve un hijo que tenía problemas con las drogas. Y me alegra decir que los ha superado y está viviendo una vida próspera. Pero hablamos mucho de eso: lo que puedes hacer como padre, lo que no puedes hacer”.

"Era un hombre que siempre te daba lo mejor de sí", dice Douglas sobre Rob Reiner

El actor Michael Douglas le dedica unas bonitas palabras a Rob Reiner: "Así que, sabiendo que con todo eso ocurriendo tras bambalinas, era un hombre que siempre te daba lo mejor de sí". Tanto él como su hijo Cameron, de 47 años, han hablado varias veces sobre su lucha contra la adicción.

En 2019, Douglas aseguró que “hubo momentos en que la esperanza se desvaneció”: “Pensé que lo iba a perder”, destacó sobre su hijo Cameron. En mayo de 2023, Cameron recalcó que aprendió de la crianza de su padre, “para liderar con el ejemplo y simplemente estar ahí para su hijo”.

"Tener amor y apoyo es crucial", señala Cameron

"Creo que cuando alguien realmente lo está pasando mal, tener amor y apoyo es crucial. Porque al menos para mí, hay partes de mi vida que eran tan oscuras que quizá empezaba a perder la esperanza en mí mismo. Luego, tener el amor y el apoyo de personas a las que también quieres y respetas, fue fundamental para mí”, reveló Cameron.

Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 70, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el 14 de diciembre, y su hijo Nick, de 32 años, ha sido acusado de asesinato en relación con sus muertes. Nick luchó contra la adicción y había estado entrando y saliendo de rehabilitación desde los 15 años.