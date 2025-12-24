Oleksandra y Viktoria, que acudieron a una fiesta para niños acogidos por familias de Kiev, solo desean la paz para Ucrania

Volodímir Zelenski hace público el borrador del plan de paz impulsado por EEUU y abre la puerta a retirar sus tropas de Donetsk

Compartir







Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha revelado en las últimas horas algunos detalles del borrador del plan de paz que querría alcanzar con el Kremlin y se abre a la posibilidad de retirar sus tropas del Donbas, siempre que Rusia haga lo mismo.

Un intento de acercamiento de momento sin éxito, porque Moscú no da tregua ni en Navidad. A sus ocho años, Oleksandra y Viktoria solo tienen un deseo: "Que la guerra termine". Ese sería su mayor regalo en estas fechas tan especiales.

PUEDE INTERESARTE Kiev anuncia su retirada de una localidad en Donetsk mientras Rusia avanza en Ucrania

Mientras ellas han disfrutado de una fiesta organizada para niños acogidos por familias de Kiev, para alejarlos de los frentes de guerra, el último ataque con drones de Rusia ha dejado sin electricidad a miles de ucranianos, que no podrán encender el horno para la cena de esta noche. "Los rusos están intentando arruinar estas fiestas y también este sagrado día", ha apuntado Zelenski.

Moscú exige que Ucrania renuncie a integrarse en la OTAN y Kiev pide garantías de seguridad a sus aliados

Por otra parte, en una calle de Moscú, dos policías han muerto junto a un hombre que manipulaba una bomba, cerca de donde presuntamente Ucrania mató a un teniente general ruso.

PUEDE INTERESARTE Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo: una embarcación de 250 metros de eslora atacada con drones

En medio de las bombas, las negociaciones de paz. Rusia exige que Ucrania ceda a unos 5.000 km2 del Donbas que aún controla. Zelenski se abre por primera vez a crear una zona desmilitarizada, pero sin ceder soberanía y exigiendo a Vladimir Putin que libere una zona similar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Moscú exige que Ucrania renuncie a integrarse en la OTAN y Kiev pide garantías de seguridad a sus aliados. Complejas negociaciones que niños como Oleksandra y Viktoria no entienden. Ellas sueñan con una noche de paz que ponga fin a casi 4 años de guerra.