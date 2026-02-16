Las impactantes imágenes a vista de dron de la crecida del río Duero en Tudela, Valladolid

Hasta 15 ríos de la cuenca del Duero se encuentran en estos momentos crecidos y desbordados como consecuencia de las lluvias

Hasta 15 ríos de la cuenca del Duero se encuentran en estos momentos crecidos y desbordados como consecuencia de las lluvias de las últimas semanas y del deshielo, con especial preocupación por la situación en municipios sorianos como Gormaz, Aranda de Duero (Burgos), puntos de la provincia de Valladolid y de la de Zamora, incluida su capital, según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Informa en el vídeo Carla Infiesta.

La crecida ha desbordado las previsiones y el agua ha llegado a varias viviendas locales y garajes. Los vecinos del municipio de Tudela del Duero, de casi 9.000 habitantes, aseguran que hace 30 años que no vivían una situación parecida. Para hoy se esperaba el punto máximo de la crecida, pero las autoridades están pidiendo cautela. No saben todavía qué efecto puede tener el deshielo en el caudal del Duero.

Medio centenar de vecinos siguen desalojados y el nivel del río va bajando muy poco a poco. Durante la mañana, las ventanas de los bajos estaban al borde del agua y en la noche de este lunes se puede ver hasta parte del carril bici. Aún no se conoce una cifra exacta de daños, aunque se prevén que sean muchos. Es por eso el ayuntamiento ha pedido declarar la zona como catastrófica.