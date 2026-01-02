Las imágenes del interior del bar muestra cómo unas bengalas puestas en unas botellas de champán habrían incendiado el techo del local de Suiza

Una combustión súbita, el fenómeno que se desató en el bar de la estación de esquí suiza: "Una bomba térmica"

SuizaLa tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana en Suiza, en la que han muerto 47 personas, ha activado un proceso de investigación para determinar cómo se originó el fuego y por qué las víctimas no pudieron escapar de las llamas. El reportero Xavier, desde el lugar de los hechos, narra las confesiones de los testigos.

El video muestra cómo la sala de fiestas se convirtió en una auténtica jaula rodeada de llamas. Según los testigos, el infierno se origina con unas bengalas que estaban introducidas en unas botellas de champán que sostenían los jovenes que estaban en la sala. En el momento que la bengala toca el techo, el fuego se extiende en cuestión de segundos por todo el local.

"Una mujer se subió a hombros de otra con dos botellas y las bengalas encendidas. Las acercó tanto hasta el techo que acabó golpeándolo y comenzó a arder", cuenta un joven, mientras todavía resuena en su cabeza y en la de otros de los que lograron escapar los estremecedores gritos de auxilio: "Veíamos cómo la gente gritaba. Corrían", relata otro un día después del horror.

"Solo había una escalera para evacuar a 100 personas"

El reportero Xavier Colás, desde el lugar de los hechos, cuenta para 'Informativos Telecinco' todos los detalles sobre lo ocurrido en Crans-Montana: "La gran pregunta para los investigadores es saber qué fue lo que causó el fuego en el local que tengo a mi espalda en la noche de Año Nuevo".

"Aparecen ya algunos testimonios y también vídeos que señalan, por ejemplo, la imagen de un hombre sosteniendo a una mujer en sus hombros y ella con unas bengalas dentro de unas botellas que se acercan peligrosamente al techo", explica Xavier Colás sobre los instantes previos al horror vivido durante la Nochevieja en Suiza.

Un infierno del que nadie pudo escapara porque, como se ve en las imágenes, en cuestión de segundos las "llamas están recorriendo el techo del local". Sin embargo, los investigadores analizan por qué las personas que estuvieron en el local no pudieron huir de las llamas por las puertas o escaleras de emergencias para evitar desgracias de este tipo: "Otros testigos han señalado que además sólo había una escalera para que evacuasen la zona más de 100 personas".