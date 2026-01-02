Los hospitales piden información sobre tatuajes y joyas para identificar a los heridos más graves

Una combustión súbita, el fenómeno que se desató en el bar de la estación de esquí suiza: "Una bomba térmica"

La información sobre las víctimas y desaparecidos en el incendio en bar en Suiza llegan a cuentagotas. Las autoridades apenas han identificado algún cuerpo, y reconocen las dificultades por el estado de los cadáveres. Hay varios 'dispersos' de los que no se sabe si están en hospitales o entre los cuerpos calcinados, mientras las familias se desesperan y acuden al lugar desde Francia, Italia y Australia. Leticia lanza este angustioso llamamiento. Su hijo Arthur, de 16 años, estaba en el bar incendiado. Necesita saber si sigue vivo.

La mujer no puede contener las lágrimas y enseña la foto de Arthur. Quiere saber si está en algún hospital o ha fallecido. Si se encuentra en una morgue, dice, "quiero estar a su lado."

Pierre muestra en el móvil una foto de su nieta Emille, que tampoco regresó a casa tras la trágica fiesta. Lo hace él porque para los padres de la joven es demasiado duro. Estas son solo dos historia a la vista, porque son muchas más, quizá una decena de familias que sufren al no tener noticias de qué pudo ocurrir a su hijo, hermano, amigo, que estaban la noche en la que 'Le Constellation', en el centro de Crans-Montana, se convirtió en una bola de fuego.

Los familiares han creado una página de Instagram con fotos de los desaparecidos, en la que van acumulando datos de contacto y otros detalles que pueden ayudar a identificarlos, por si alguien tiene noticias de ellos. Desde los hospitales también se pide información sobre tatuajes y joyas para identificar a los heridos más graves.

En Crans-Montana, todo el mundo busca una cara conocida para compartir, aunque sea a través de un abrazo, el dolor de la pérdida, de la impotencia. Entre los que encienden velas para recordar a las víctimas está Ilan, que Intentó ayudar a los que escapaban del fuego, pero le queda el resquemor de no haber podido hacer más

"He perdido a mi mejor amiga. Murió en mis brazos, no pude reanimarla", dice con una mirada que lo dice todo. Califica lo que vio en el bar, envuelto en llamas, como una película de terror. El lugar está ahora tapado con telas blancas. En el interior continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.