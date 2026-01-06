La diáspora venezolana en Colombia espera una señal para volver a su país

En Colombia, casi tres millones de desplazados venezolanos esperan una señal para volver a su país.

Trump descarta elecciones a corto plazo y pone fecha a la extracción de petróleo de Venezuela

Compartir







En los últimos años hasta 8 millones de venezolanos han abandonado el país. Es la mayor crisis de refugiados de toda América. Una gran parte se han quedado en el país vecino, Colombia. Allí hay casi tres millones de desplazados. Y en Cúcuta, junto a la frontera, muchos esperan una señal de cambio para volver a casa. Allí está y lo vive Federico Molina.

Si Nueva York tiene su Chinatown, Berlín su barrio turco, a Cúcuta se la conoce como la pequeña Venezuela. Concentra la mayor proporción de venezolanos del país. Hay un mensaje claro a la hora de decir por qué huyeron de Venezuela: falta de oportunidades, las humillaciones por poco dinero. No es que vivan ahora en grandes barrios, en zonas de lujo, al contrario, sobreviven en barrios marginales. Nada que ver con los venezolanos que viven en Florida o en el barrio de Salamanca del Madrid.

"Le cumplió la promesa, dijo vengan por mí y Trump fue"

Pero, aunque pobres, no pierden la esperanza. "Ahora que han tocado al intocable", reconocen, "ahora sí, la esperanza viene a nuestra amada Venezuela", dice María Lourdes. "Me parece justo por el sufrimiento del pueblo venezolano", dicen sus vecinos, que quieren ante todo ver a su pueblo libre.

"Le cumplió la promesa, dijo vengan por mí y Trump fue", dicen con la esperanza de una sonrisa.