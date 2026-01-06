María Corina Machado quiere volver a Venezuela y alega que "la transición debe avanzar"

María Corina Machado obvia el menosprecio de Trump y ve la libertad cerca mientras Delcy tiende la mano a EEUU

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha afirmado este lunes que está tratando de regresar a su país "lo antes posible" y ha expresado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque ha subrayado que "la transición debe avanzar", si bien evitando, al tiempo, valorar la hoja de ruta establecida por el inquilino de la Casa Blanca.

"Quiero expresar nuestra profunda gratitud por su valiente misión, las acciones y los logros históricos que ha tomado contra estos narcoterroristas para comenzar a desmantelar la estructura y llevar a Maduro ante la justicia", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena Fox en la que ha reconocido que no habla con Trump desde el pasado 10 de octubre, con motivo del anuncio de que sería ella la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aunque ha afirmado que le "encantaría" poder ofrecerle personalmente el galardón al magnate republicano, quien ha lo pretendido pública y reiteradamente.

Al hilo, ha insistido en que la incursión estadounidense en Venezuela "pasará a la historia como el día en que se hizo justicia". "Es un hito", ha agregado, argumentando que "no solo es enorme para el futuro del pueblo venezolano, sino también un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana".

Machado, quien permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para la entrega del Nobel, ha anunciado en la entrevista que planea regresar a Venezuela "lo antes posible" y ha defendido que "la transición debe avanzar", mientras Trump, que se ha arrogado el mando del país latinoamericano, ha descartado abordar a corto plazo ideas como una convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos.

La máxima figura de la oposición venezolana no ha querido valorar la hoja de ruta esbozada por el inquilino de la Casa Blanca, pero sí ha dirigido su crítica a la recién nombrada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ocupaba antes la Vicepresidencia.

Si bien el presidente de Estados Unidos ha indicado en las últimas horas que Rodríguez está cooperando con Washington y que valora retirar las sanciones en su contra, Machado ha definido a la dirigente como "una de las principales artífices de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" y como "una aliada y enlace clave con Rusia, China e Irán".

"Ciertamente no es alguien en el que los líderes internacionales puedan confiar y realmente es rechazada por el pueblo venezolano", ha alegado, antes de asegurar que, en unas elecciones "libres y justas", la oposición venezolana ganaría "con más del 90 por ciento de los votos".

Sobre le alianza entre EEUU y Venezuela

Paralelamente, Machado ha querido dirigirse "al pueblo estadounidense" en un inciso en el que ha argüido que "una Venezuela libre significa, primero, un aliado en materia de seguridad" que serviría a Washington para "desmantelar la América criminal y convertirla en un escudo protector".

Asimismo, y en un contexto marcado por las declaraciones de Trump, que ha priorizado el impulso a la extracción petrolera sobre cualquier atisbo de transición democrática, la líder opositora ha prometido, sin precisar en qué rol, convertir a Venezuela "en la potencia energética de América", así como "implantar el Estado de derecho y mercados abiertos (...) a la inversión".

La meta de Machado

En tercer lugar, la líder opositora se ha puesto también como meta "traer de vuelta a casa a millones de venezolanos que se vieron obligados a huir del país para construir una nación más fuerte, una nación próspera y una sociedad abierta".

"Dejaremos atrás el régimen socialista que se impuso a nuestro pueblo y convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos en América", ha defendido quien, en los últimos días, ha sido descartada por la Administración Trump para liderar Venezuela en este proceso.

Las declaraciones de Machado en primera persona han llegado en una situación en la que Donald Trump ha descartado la celebración de elecciones en Venezuela a corto plazo, ha señalado que Delcy Rodríguez está cooperando con Washington y que valora retirar las sanciones en su contra. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado también que es él quien está al mando en Venezuela y ha centrado sus esfuerzos y los de sus principales figuras de confianza en relanzar la industria petrolera venezolana, priorizándola sobre una posible transición democrática.