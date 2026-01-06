Se investigan los motivos por los que el conductor, ya detenido, ha arrollado a los manifestantes en una gran protesta

Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas después de que el conductor de un autobús, ya detenido, arrollara por motivos todavía bajo investigación una gran protesta de judíos ultraortodoxos que se habían concentrado para denunciar la política de reclutamiento del Gobierno israelí.

El servicio de ambulancias israelí ha confirmado en su cuenta de X la muerte de un joven de 18 años como consecuencia de "múltiples heridas" al quedar atrapado bajo las ruedas del vehículo.

Previamente, el Magen David Adom había informado de otros tres heridos por el atropello. A falta de una declaración oficial, fuentes policiales han informado al canal 12 de la televisión israelí que el conductor quería alejarse de la concentración y no tenía intención de atropellar a los manifestantes.

Los manifestantes se han negado a abandonar la zona y continúan bloqueando la intersección de las calles Shamgar y Yirmiyahu, en su enésimo episodio de protestas contra la política del Gobierno israelí de retirar la exención militar a los estudiantes de las escuelas religiosas.