El detenido no figura en el fichero de personas radicalizadas y la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) no está implicada por el momento

El autor de los atropellos, identificado como Jacques G., tiene antecedentes policiales y es un conocido de los vecinos por el consumo de alcohol y drogas

Un hombre, de 30 años, ha sido detenido después de atropellar "deliberadamente" a una decena de personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia, al grito de Alá es grande', según ha informado la prensa gala. El detenido, a bordo de un coche embistió a peatones y ciclistas, cuatro de están heridos graves.

La Fiscalía de La Rochelle informó de que ha abierto una investigación por intento de homicidio; por el momento la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso, pero la Policía no descarta nada, mientras investiga lo ocurrido.

El detenido tiene antecedentes policiales por varios delitos comunes

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, aclaró son 10 personas que han resultado heridas; cuatro de ellas se encuentran en estado grave. Según Arnaud Laraize, entrevistado por Sud Ouest, el hombre detenido tiene antecedentes policiales por haber cometido varios delitos comunes, entre ellos "violencia" y "daños a la propiedad".

Los atropellos fueron causados "deliberadamente" y el responsable ha sido detenido por la Policía, informó el alcalde de Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, cuya localidad ha sido escenario del suceso.

El autor de los atropellos, Jacques G., de unos treinta años y residente en el pequeño pueblo aledaño de La Cotinière, era conocido por consumir alcohol y drogas, explicó Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d’Oléron.

Jacques G se encuentra actualmente bajo custodia policial acusado de "intento de asesinato". Su nombre no figura en el fichero de personas radicalizadas (FSPRT). "La Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) no está implicada por el momento", según el fiscal Laraize.

El hombre siguió una ruta en la que fue atropellando a peatones y ciclistas que encontró a su paso.

El detenido inició su ruta de atropellos en La Cotinière y siguió una ruta turística muy conocida en la que arrolló a una ciclista para a continuación seguir atropellando de forma deliberada a los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las localidades citadas, explicó a BMFTV el alcalde de Dolus-d’Oléron.

Tras atropellar a una decena de personas, que presentan diversos traumatismos, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido intentó incendiarlo con una bombona de gas que llevaba en su interior. Huyó a pie y se resistió a su arresto.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, gritó 'Allá Akbar' (Dios es grande) a los gendarmes durante su arresto, pero el móvil de su acción "no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo", agregó, precisando que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) "no se ha hecho cargo del caso por el momento".

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en redes sociales que se desplazaría a la Isla de Olerón «a petición del primer ministro», Sébastien Lecornu, tras el atropello intencionado de varios peatones y un ciclista ocurrido este miércoles por la mañana.

"El sospechoso ha sido detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación", escribió el ministro en la red social. "A petición del primer ministro, me dirijo al lugar de los hechos", añadió sin más precisiones.