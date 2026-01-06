El texto, firmado por Sánchez, Macron o Meloni, entre otros, señala que la seguridad del ártico debe ser garantizada por la OTAN, incluido EEUU

Detención de Nicolás Maduro: China pide a Trump su liberación "inmediata" y le acusa de "imponer sus normas" a nivel internacional

Compartir







Los líderes de siete países europeos, entre los que está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han firmado una declaración en la que defienden que el futuro de Groenlandia y Dinamarca solo puede ser determinado por sus propios ciudadanos y que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva" por todos los aliados de la OTAN, "incluido Estados Unidos".

El texto, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, subraya que para la Alianza Atlántica la región ártica "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos", incrementando su presencia, actividades e inversiones para "mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

Los principios de la Carta de Naciones Unidas

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia", se lee en el comunicado, en el que los líderes recuerdan que el Reino de Dinamarca --incluido el territorio autónomo de Groenlandia-- forma parte de la OTAN.

En este punto, han incidido en que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", siempre respetando "los principios de la Carta de Naciones Unidas", entre ellos "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", prosiguen los líderes europeos en la declaración, a la que han añadido que para ese empeño "Estados Unidos es un socio esencial" como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y el país norteamericano de 1951.