Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ha lanzado un mensaje a la población de Venezuela para que se movilice en contra del ataque perpetrado el sábado por el Ejército de Estados Unidos contra el país sudamericano para la captura de su padre. Instando a levantarse tras las acciones comandadas por Donald Trump, ha instado a "trabajar para traer sano y salvo" a su progenitor, que permanece en territorio estadounidense, en prisión en Nueva York.

"Estamos bien, estamos tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", ha dicho, antes de recalcar que la movilización popular debe centrarse en "levantar las banderas de dignidad" y en rechazar cualquier percepción de debilidad. "No nos van a ver débiles", ha sostenido.

"Vamos a levantar las banderas de (el expresidente venezolano Hugo) Chávez y a trabajar por traer sano y salvo a Nicolás Maduro", ha dicho, según ha informado la emisora Radio Miraflores. "Estamos firmes. Vamos para adelante", ha subrayado, en un mensaje dirigido a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los movimientos sociales.

De igual modo, ha reclamado participación en las movilizaciones convocadas durante estos días para denunciar la operación estadounidense, en la que también fue capturada la primera dama venezolana, Cilia Flores, trasladada a Estados Unidos junto a Maduro, quien comparece este lunes ante un tribunal para hacer frente a cargos de conspiración narco-terrorista.

En su mensaje, el hijo de Nicolás Maduro también ha hablado de "traiciones" dentro del círculo de poder de su padre, ante lo cual, ha subrayado: "La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo va a revelar".

Delcy Rodríguez, presidenta en funciones

Entre tanto, y ante la situación en el país tras la incursión militar estadounidense, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha designado a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones. Tras ello, ha recibido también el respaldo de las Fuerzas Armadas de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que será el país norteamericano quien se "hará cargo" de la situación en Venezuela y que la líder de la oposición y Premio Nóbel de la Paz María Corina Machado "no cuenta con el apoyo ni el respeto del país". Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anticipado "más cooperación" con Washington por parte del Ejecutivo venezolano restante, centrándose en "la realidad inmediata" frente a una oposición que "desafortunadamente (...) no está presente en Venezuela".