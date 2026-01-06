Detención de Nicolás Maduro: Trump rechaza convocar elecciones en Venezuela y reitera que es él quien está al mando del país
Detención de Nicolás Maduro: de su declaración ante el juez al juramento de Delcy Rodríguez como presidenta
No han pasado ni cinco días desde que Estados Unidos atacase a Venezuela y capturase a su presidente Nicolás Maduro. La conmoción y la expectación por cómo avanzará la situación en Venezuela sigue estando de actualidad. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño.
"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", ha afirmado el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechado el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: "No, llevará un tiempo". "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere", ha agregado.
Momentos clave
Corina Machado quiere volver a Venezuela y alega que "la transición debe avanzar"
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha afirmado este lunes que está tratando de regresar a su país "lo antes posible" y ha expresado su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, aunque ha subrayado que "la transición debe avanzar", si bien evitando, al tiempo, valorar la hoja de ruta establecida por el inquilino de la Casa Blanca.
"Quiero expresar nuestra profunda gratitud por su valiente misión, las acciones y los logros históricos que ha tomado contra estos narcoterroristas para comenzar a desmantelar la estructura y llevar a Maduro ante la justicia", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena Fox en la que ha reconocido que no habla con Trump desde el pasado 10 de octubre, con motivo del anuncio de que sería ella la galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aunque ha afirmado que le "encantaría" poder ofrecerle personalmente el galardón al magnate republicano, quien ha lo pretendido pública y reiteradamente.
Colombia informa a EEUU de que seguirá "cooperando en la lucha contra el narcotráfico"
El Gobierno de Colombia ha comunicado este lunes a las autoridades de Estados Unidos que seguirá "coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico", después de que el presidente Donald Trump afirmara en la víspera que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela, en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y bombardearon varios puntos del país.
"El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos, para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos", ha afirmado el ministro de Interior, Armando Benedetti, en una declaración grabada junto al titular de Justicia, Andrés Idárraga, y difundida en la red social X.
El primer ministro de Groenlandia hablará con EEUU pero defiende que nadie irá "a apoderarse" del territorio
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmado este lunes que su gobierno está intentando "abrir el diálogo" con Estados Unidos, pero que este "presupone respeto" y que este territorio, autónomo pero perteneciente a Dinamarca, toma sus propias decisiones y nadie irá "a apoderarse de él", mientras el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha redoblado su insistencia en reclamar la gran isla ártica para Washington.
"Estamos intensificando nuestros esfuerzos para abrir el diálogo a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados. Pero también debo dejar claro que el diálogo presupone respeto", ha afirmado Nielsen en una publicación en Facebook en la que ha subrayado que "Groenlandia se mantiene firme".
Trump sostiene que su Gobierno no avisó a las petroleras del ataque a Venezuela
El mandatario ha indicado que, aunque su Gobierno no avisó a las compañías petroleras de su intención de capturar a Maduro, éstas "sabían perfectamente" que estaban planeando algo. Además, ha afirmado hablar "con todas", si bien no ha querido especificar ningún nombre, tras afirmar, en la víspera, que "están listas para entrar" y "tienen muchísimas ganas".
Sus palabras han llegado en el marco de una entrevista en la que ha vuelto a incidir en que está al mando de Venezuela y que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que abrir la puerta a una transición democrática que, hasta el momento, ha preferido eludir.
Trump abre la puerta a reembolsar a las petroleras estadounidenses por operar en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que cree que la industria petrolera estadounidense podría poner "en marcha" operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses, aunque supondría "una enorme cantidad de dinero" que las empresas norteamericanas podrían recuperar por medio de sus ingresos o siendo "reembolsadas" por la propia Administración Trump.
"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión", ha declarado Trump en una entrevista con la cadena estadounidense NBC en la que ha subrayado que "se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo harán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de los ingresos".
Trump asegura que EEUU no está en guerra con Venezuela
Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino "con quienes trafican drogas, (...) con quienes vierten sus cárceles, sus drogadictos y sus instituciones mentales" en Estados Unidos.
El papel de Delcy Rodríguez en Venezuela, según Trump
Según Trump, la Presidencia de Venezuela ha sido asumida en funciones por quien ostentaba la Vicepresidencia bajo Maduro, Delcy Rodríguez, quien, según el presidente de EEUU, ha estado cooperando con Washington.
Además, el mandatario de Estados Unidos ha indicado que decidirá pronto si su Gobierno mantiene o retira las sanciones impuestas contra la dirigente venezolana.
Las personas que supervisarán Venezuela desde Estados Unidos, según Trump
Donald Trump ha apuntado al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, así como a su asesor Stephen Miller, como partes destacadas de un grupo con "diferentes conocimientos" que supervisará el papel de Washington en Venezuela.
Con todo, ha contestado con un conciso "yo" a la pregunta de quién es el responsable último de la gestión estadounidense en el país caribeño.
Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando
