Corina Machado quiere volver a Venezuela y alega que "la transición debe avanzar"

Donald Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

Detención de Nicolás Maduro: de su declaración ante el juez al juramento de Delcy Rodríguez como presidenta

Compartir







No han pasado ni cinco días desde que Estados Unidos atacase a Venezuela y capturase a su presidente Nicolás Maduro. La conmoción y la expectación por cómo avanzará la situación en Venezuela sigue estando de actualidad. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en descartar la posibilidad de una convocatoria electoral en Venezuela a corto plazo tras la incursión en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, un evento tras el que el inquilino de la Casa Blanca ha declarado que es él mismo quien está al mando el país caribeño.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar", ha afirmado el magnate republicano en una entrevista para la cadena NBC en la que desechado el plazo de un mes sugerido en una de las preguntas: "No, llevará un tiempo". "Tenemos que cuidar al país hasta que se recupere", ha agregado.