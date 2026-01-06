Noche de miedo en Venezuela: calma tensa tras la caída de Maduro

Washington insiste en que el sistema de Maduro, sin Maduro, está siguiendo sus instrucciones.

Trump acusa a Maduro de tener una cámara de tortura y se burla de los bailes con los que le imitaba

Aparentemente nada se mueve en Venezuela, pero quizá son solo apariencias. Washington insiste en que el sistema de Maduro, sin Maduro, está siguiendo sus instrucciones. Pero el régimen hace aspavientos. Reivindica la figura del líder capturado mientras tiende la mano a cooperar con Washington. Osmary Hernández, analiza , para Informativos Telecinco, la situación en una Caracas aún conmocionada por la caída de Maduro.

"Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio". Así pedía Diosdado Cabello, ministro del interior, la liberación de Nicolás Maduro al frente de una manifestación en el centro de Caracas. El chavismo sin Maduro sigue luchando por su supervivencia en medio de la confusión.

Tiroteos en la madrugada

Imagen del miedo fueron los tiroteos que se producían de madrugada en la capital del país. Según las autoridades, eran la respuesta a varios drones que sobrevolaban sin permiso, pero el nerviosismo es evidente. Los colectivos militares impiden las manifestaciones de la oposición y se mantiene el control a la prensa. Una decena de periodistas fueron detenidos durante la jura de Delcy Rodriguez como presidenta encargada.

Cuba recuerda a sus militares caídos en defensa de Maduro

En Cuba, la televisión recordaba los rostros y los nombres de los 32 militares cubanos muertos durante la captura de Maduro. Muchos, muchos cubanos, decía el presidente sobre los caídos en la operación que también ha supuesto un duro golpe para el gobierno de Cuba.

Entre tanto, Corina Machado, ha dado su primera entrevista tras el secuestro de Maduro. Ha dicho que está dispuesta a compartir con Trump el premio Nobel de la Paz. El estadounidense, sin embargo, no parece tener interés en incluirla en su plan. Tampoco en pedir la liberación de los presos políticos encarcelados en Venezuela como exigía este diputado de la oposición en la asamblea nacional.