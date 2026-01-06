Los hombres de Trump en Venezuela y la CIA aconsejaron apartar a Machado

la CIA aconsejó a Trump dar el poder a Delcy Rodríguez al considerar que la oposición tendría dificultades para gobernar.

Trump descarta elecciones a corto plazo y pone fecha a la extracción de petróleo de Venezuela

Son sus elegidos, los hombres que han asesorado a Donald Trump sobre Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio; el de Guerra, Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional Stephen Miller, el hombre más influyente de la Casa Blanca.

Algunas de las decisiones del presidente de EEUU han sorprendido al mundo, como haber apartado a Machado y la oposición del futuro de Venezuela a corto plazo. La decisión de Trump de apostar por Delcy Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, no se hizo al azar.

Se basó en un informe de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio. Una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al régimen eran los "mejor posicionados" para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.

El análisis de la CIA determinó que figuras clave del chavismo, incluida Delcy Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar.

Con Delcy Rodríguez ya proclamada como nueva presidenta en funciones de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, Donald Trump ha vuelto a dejar claro que él es quien está al mando del país. En una entrevista en NBC News esta madrugada, ha afirmado que la que ha sido vicepresidenta ejecutiva y mano derecha del líder chavista está cooperando con Estados Unidos y que descarta la convocatoria de elecciones a corto plazo, pero reitera que él es quien dirige el país sudamericano. "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote".

Trump ha advertido a la dirigente venezolana que "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto", señalando que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la citada intervención militar estadounidense. Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado "más cooperación" con Washington por parte del Ejecutivo venezolano restante.

La Unión Europa, impactado en su inicio y templada en su reacción, ha asegurado este martes que mantendrá un "diálogo específico" con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como ya lo tenían con el presidente, Nicolás Maduro, para defender los "intereses" de los Veintisiete, si bien siguen sin reconocer la legitimidad democrática del Gobierno venezolano.