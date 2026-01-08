Un médico intentó auxiliar a la mujer muerta en Minnesota, pero lo evitaron

Un médico intentó auxiliar a René, la mujer muerta tras ser disparada en Minnesota, pero los agentes lo evitaron

Muere una mujer tras ser disparada por un policía en las protestas de Minnesota, Estados Unidos

Los autores del tiroteo que dejó una persona muerta en Minnesota son los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Donald Trump. Pero esta vez la víctima que fue abatida era una mujer blanca estadounidense de 37 años y que no era objetivo de ningún operativo. Informa en el vídeo Marta Bravo.

Su muerte ha provocado que se declare el estado de emergencia en Minnesota y que se despliegue a la Guardia Nacional por las protestas. De hecho, desde primera se viven momentos de mucha tensión en Minneapolis con los agentes armados en esas protestas contra esa muerte injustificada.

Los disparos se produjeron cuando un coche protesta le impide el paso a un vehículo de inmigración. Dos agentes se dirigen a apartarlo, intentan abrir la puerta de la conductora. Ella trata de huir, pero otro agente que se encuentra delante del vehículo dispara hasta tres veces. Si nos detenemos en la secuencia, vemos como el tercer agente graba el forcejeo con un móvil y cuando la conductora trata de girar y evitarlo es cuando le dispara a bocajarro.

René, la mujer fallecida, pierde el control del coche y se estrella contra la nieve. Donald Trump, que vio la escena en el despacho oval, culpó a René en sus redes sociales, argumentando que es una agitadora profesional y le acusa de intentar atropellar a la gente. "Es terrorismo doméstico", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, que defiende a los agentes por actuar en defensa propia.

La tensión entre los gobiernos

"Eso es una tontería", le responde el alcalde de Minneapolis, que habla de asesinato y muy irritado, dice a los agentes de inmigración: "Marchaos de una maldita vez". En el escenario de los hechos, los agentes del ICE no han dejado a nadie acercarse, ni siquiera a un médico que intentaba auxiliarla. Tampoco podía acercarse la pareja de René, que en shock llora sin saber qué hacer mientras ve cómo intentan reanimarla, sin éxito. René Nicole Good, 37 años, era poeta, escritora y madre de tres hijos.

Los inmigrantes de Minneapolis salen a la calle arropados por sus vecinos estadounidenses. "La gente tiene miedo a moverse, a ir al trabajo, a la escuela. No saben si regresarán a casa", dice uno de ellos. La indignación que recorre el país ha llegado rápidamente a Nueva York. "No vamos a escondernos porque nos estén matando, nos vamos a quedar aquí y estamos dispuestos a arriesgar la vida por esto", explica uno de los manifestantes

El Gobierno de Trump ha contratado a 12.000 nuevos agentes para conseguir la mayor deportación de la historia y les ha dado carta blanca. "Están autorizados a hacer lo que les dé la maldita gana". Y así actúan estos comandos, llevándose a padres que se aferran a sus hijos, aterrorizando a menores que quedan desamparados. No necesitan orden judicial, se plantan en los puestos de trabajo. El 70% de los detenidos no tenía antecedentes penales.