Tres de los seis heridos, se encuentran en estado crítico, según ha informado la Policía de Salt Lake

La Policía de Salt Lake City ha descartado que el tiroteo tuviera un objetivo contra la religión

Un tiroteo a las puertas de un de templo de la Iglesia mormona, en Utah, EEUU ha dejado dos muertos y seis heridos, según ha informado, este miércoles, la Policía de Salt Lake.

Los agentes han informado del violento incidente y de que al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico, según la publicación oficial de la Policía en la cuenta de la red social X. El tiroteo ha comenzado durante un funeral que se oficiaba en la iglesia por motivos que se desconocen.

Por el momento no hay detenidos ni sospechosos del tiroteo, pero fuentes policiales explican que está realizando un operativo de búsqueda, para identificar y detener a los autores de los disparos, que han ocurrido pasadas las 19.30 (hora local) en una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Redwood Road, según recoge la cadena de televisión ABC News.

La Policía sigue la pista de un vehículo sospechoso en la escena del tiroteo

El jefe de Policía de Salt Lake City, Brian Redd, ha asegurado a los medios que las fuerzas del orden confían en llevar a los responsables ante la justicia, subrayando que el incidente no fue un acto fortuito, aunque ha descartado que tuviera un móvil contra la religión.

Redd, además, ha explicado que los investigadores están siguiendo todas las pistas, incluyendo un vehículo de interés que fue visto en la escena del tiroteo dirigiéndose hacia el norte por Redwood Road.