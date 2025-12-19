El sospechoso del tiroteo, hallado muerto, ha sido identificado como Claudio Valente, exalumno de 48 años de la Universidad de Brown

Dos muertos y nueve heridos graves en un tiroteo en la Universidad de Brown, Rhode Island, en Estados Unidos

Compartir







La Policía de Providence, estado de Rhode Island, ha hallado muerto al sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, en Rhode Island; el hombre, que se habría suicidado, ha sido identificado como Claudio Valente, un ciudadano de nacionalidad portuguesa de 48 años había estado inscrito en un Máster en esta institución académica.

Los investigadores del tiroteo. además, le atribuyen a Valente el asesinato, dos días después del tiroteo, de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts con el que se había relacionado por sus estudios. La Policía lo ha hallado muerto cinco días después de que organizara un tiroteo en el que ha matado a dos estudiantes y herido a otra decena.

El jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, ha confirmado que el sospechoso "se ha quitado la vida esta noche", y que actuó solo en el ataque. El cuerpo fue encontrado en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, con una cartera y dos armas de fuego que serán analizadas para buscar pruebas y ADN.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, en la rueda de prensa, ha señalado que "estamos 100 por ciento seguros de que este es nuestro objetivo y de que este caso está cerrado desde la perspectiva de perseguir a las personas involucradas".

PUEDE INTERESARTE Quiénes son los atacantes del tiroteo antisemita en Australia: dos hombres que han matado a 11 personas

El sospechoso del tiroteo, un exalumno de un máster de Física en la Universidad de Brown

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, ha confirmado que el sospechoso del tiroteo, Claudio Valente, fue estudiante en el programa de maestría en Ciencias y doctorado en Física en el centro, desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001, aunque había abandonado los estudios en julio de 2003.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La fiscal de distrito de Massachusetts, Leah Foley, por su parte, ha explicado que Valente volvió de Rhode Island al estado de Massachusetts, dos días después del tiroteo y asesinó al profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Nuno Loureiro, también de nacionalidad portuguesa.

"Entre el 13 y el 14 de diciembre, Claudio Valente regresó a Massachusetts. El 15 de diciembre, asesinó al profesor del MIT Nuno Loureiro en su domicilio en Brookline, Massachusetts", ha declarado la fiscal, que aunque no ha proporcionado información acerca de los motivos del sospechoso, ha afirmado que ambos habían participado en un mismo programa académico entre los años 1995 y 2000.