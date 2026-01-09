Delcy Rodríguez, ha agradecido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "valiente" postura al condenar el ataque

Pedro Sánchez habla con Delcy Rodríguez y Edmundo González: "España respalda una transición pacífica"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "valiente" postura que ha tenido al condenar el ataque llevado a cabo durante el pasado fin de semana por Estados Unidos contra Caracas, que se saldó con la muerte de un centenar de personas y con la captura del jefe de Estado del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

"Al conversar con el presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos", ha manifestado Rodríguez a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Asimismo, ha indicado que ha reafirmado que Venezuela "continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática, fiel a los principios de la diplomacia bolivariana de paz, como único camino para la defensa" de su soberanía y la preservación de la paz.

Su intervención con Brasil y Colombia

Rodríguez ha mantenido también conversaciones telefónicas con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro. Durante sus intercambios, ha informado "detalladamente sobre los ataques armados" contra territorio venezolano, "que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares, así como sobre las graves violaciones al Derecho Internacional".

A Lula le ha agradecido "de manera especial" el acompañamiento y apoyo brindado a Venezuela "en los momentos más críticos tras la agresión sufrida". Con Petro ha ratificado que Bogotá y Caracas están "comprometidos en avanzar juntos para enfrentar y resolver los problemas que nos afectan en común, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional".

La conversación de Sánchez con Delcy Rodríguez y Edmundo González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y con Edmundo González, donde les ha mostrado el apoyo de España a una "transición pacífica". Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

Así lo ha comunicado en un post que ha publicado en su perfil de 'X' donde ha detallado la conversación mantenida. "España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".