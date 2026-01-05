Federico Molina 05 ENE 2026 - 21:47h.

En las últimas horas, el presidente estadounidense ha lanzado mensajes y amenazas a otros países latinoamericanos como Colombia y Cuba

EEUU defiende ante la ONU la captura de Nicolás Maduro y la enmarca como una “operación policial” contra un presunto “narcoterrorista”

Tras el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos y la captura y detención de su presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump ha puesto en la diana a otros países latinoamericanos. El presidente estadounidense ha justificado sus acciones con lo que él llama la doctrina Donroe, una actualización de la doctrina Monroe del siglo XIX con la que Estados Unidos expulsó a las potencias europeas del continente, para liderarlo desde Washington. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

En esta ocasión, el mensaje lo dirige a China. No esconde que quiere anexionar anexionar Canadá, que sea el estado número 51. Ha renegociado el papel de Estados Unidos en el canal de Panamá, por donde pasa el 6% del comercio mundial. Ahora ha puesto el ojo en Venezuela y señala ya a Cuba, un régimen hostil a Washington desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Pero, ahora, Trump también presiona a una democracia como Colombia, con un presidente izquierdista como Gustavo Petro, con acusaciones graves.

En las últimas horas Trump ha llegado a decir que también le "suena bien" una operación en Colombia. Tal y como informa el reportero Federico Molina, Trump ha venido a decirlo a Petro que "calienta, que sales". Trump lleva un tiempo soltando amenazas similares y hoy ha sido más de lo mismo.

"Colombia es también un país enfermo dirigido por un hombre enfermo"

Que si a Petro le queda muy poco tiempo, que se vería bien una operación militar en Colombia. Todo ello con el país en alerta, con un refuerzo militar en la frontera con Venezuela. Hoy, el presidente Gustavo Petro ha llegado a decir que estaría dispuesto a volver a sus tiempos de guerrillero y tomar las armas.

Pero lo que más ha dolido en Colombia son esas palabras gruesas de Trump diciendo que el país y su presidente están enfermos. Aún así, hemos encontrado en la calle a algunos que comparten ese diagnóstico curioso. El corolario Trump ha convertido Latinoamérica en un tablero de ajedrez con piezas que el presidente está dispuesto a mover a su antojo.

"Colombia es también un país enfermo dirigido por un hombre enfermo que deja que se fabrique cocaína y se envía a Estados Unidos", decía el presidente estadounidense de Gustavo Petro, el primer izquierdista al frente de Colombia, muy crítico con los postulados de Trump.

Las amenazas a Cuba

Después de décadas de alineamiento total, la Casa Blanca amenaza ahora directamente al país que más kilómetros de frontera comparte con Venezuela con una intervención militar. Y Petro recuerda su pasado guerrillero para avisar de que está dispuesto a levantarse en armas y defender su soberanía. En Cúcuta, el principal paso fronterizo con Venezuela, reciben con preocupación las palabras de Trump.

"Me parecería terrible. Espero que no, que eso no vaya a pasar y creo que no va a pasar", decía una ciudadana a Informativos Telecinco. "No, nosotros no estamos enfermos, de pronto ese señor sí, pero los colombianos para nada", añadía otra.

Pero también despiertan las críticas contra su propio presidente. El otro alfil en el punto de mira de Trump está a 150 kilómetros de la costa de Florida. "Cuba está a punto de caer, eso es lo que parece", decía Trump. Es el resumen que hace de la situación en la que queda la isla tras la caída de Maduro. Más de la mitad de sus importaciones de petróleo llegaban desde Caracas. A cambio, La Habana proporciona mano de obra cualificada y seguridad para el Palacio de Miraflores. Un problema que se suma a la grave crisis que sufre desde hace medio siglo por las sanciones y la caída del turismo.