Guardacostas de Estados Unidos se han hecho este viernes con el control del petrolero 'Olina' en aguas del Caribe con un presunto cargamento de "crudo embargado" de Venezuela, según han informado la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el Mando Sur del Ejército de EEUU.

Como en otras ocasiones, la incautación ha sido efectuada por la Fuerza de Intervención Conjunta que forma parte de la operación Lanza del Sur desde el portaaviones 'Gerald R. Ford', en una misión que terminó "sin incidente". "La operación Lanza del Sur se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", reza la nota.

El 'Olina' es el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana y el quinto desde el principio de los apresamientos. Dos petroleros fueron interceptados el miércoles: uno en el Atlántico Norte y otro en el mar Caribe.

Las sanciones de EEUU a la petrolera

Estados Unidos impuso sanciones al 'Olina' en enero del año pasado, cuando fue bautizado como 'Minerva M' y pasó a formar parte de la llamada "flota en la sombra" de barcos que navegan fuera de las normas internacionales.

El ejército de Estados Unidos ha interceptado este pasado miércoles dos embarcaciones por su vinculación con Venezuela. En concreto, las fuerzas estadounidenses han abordado el petrolero ‘Bella 1’, de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela.

Casi al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses han anunciado haber incautado un segundo petrolero vinculado a Venezuela durante la jornada, en esta ocasión en aguas internacionales del mar Caribe. "El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.