El ala militar del chavismo se fortalece con Padrino y Cabello frente a Delcy Rodríguez en la lucha por el poder en Venezuela

CaracasEl ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha elevado a al menos a “cien” las víctimas mortales por el ataque efectuado el pasado sábado por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y sus alrededores en el marco de la operación que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos y otra cantidad parecida de heridos", ha señalado el ministro en un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV aludiendo a un ataque "terrible y bárbaro contra nuestro país".

De igual modo, el también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reconocido que "eso es una verdad" y "no lo va a tapar nadie". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha aseverado.

La cifra de muertos en el ataque, según el Gobierno venezolano, se eleva así respecto a un primer balance de 56 víctimas mortales, entre 24 militares venezolanos y otros 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas.

Tras lo ocurrido y tras la captura de Nicolás Maduro, ahora preso en suelo estadounidense, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como "mártires que dieron su vida defendiendo" a Venezuela.

Delcy Rodríguez pide "diálogo" y "paz" y negocia con Estados Unidos

Como presidenta encargada de Venezuela dada la captura de Maduro, Delcy Rodríguez ha defendido, no obstante, que el país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio" después de iniciar negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo, en un contexto marcado por la intervención militar del país norteamericano.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", ha insistido durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el período 2026-2031.

La dirigente ha sostenido en cambio que, "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país". "Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", ha señalado en alusión a la operación militar de Estados Unidos del pasado sábado.

Pese a ello, y aunque ha recalcado que el ataque a Caracas y posterior captura de Maduro ha dejado "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia", ha defendido las relaciones comerciales con Washington, .

Al respecto, ha considerado que "no es extraordinario ni irregular" que ambos países mantengan acuerdos en materia económica, alegando que "el 71 por ciento de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71 por ciento, el 27 por ciento el destino es Estados Unidos".