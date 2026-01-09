El encuentro tendrá lugar en suelo estadounidense "la semana que viene" y Donald Trump asegura que está "deseando saludarla" personalmente

María Corina Machado, sobre la incursión de EEUU en Venezuela: "Pasará a la historia como el día en que se hizo justicia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a sorprender con otra de sus declaraciones tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora, ha confirmado que recibirá a la opositora María Corina Machado en Estados Unidos la próxima semana. Además, ha dejado ver que “sería un gran honor” recibir de su mano el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a la venezolana y compartirlo.

El anuncio lo ha hecho público en una entrevista que ha concedido al canal Fox News, en el que el mandatario estadounidense, que sigue en el centro de la actualidad política internacional y que recientemente ha avisado también de que Estados Unidos atacará pronto por “tierra” los cárteles de la droga que “dirigen” México, se ha referido a María Corina Machado como una persona muy agradable.

Donald Trump y su reunión con María Corina Machado

“Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, quien durante su entrevista puso especial énfasis en que se encuentra impaciente por recibirla personalmente.

Aunque por el momento Donald Trump ha evitado fijar calendario alguno en lo que se refiere al momento de una transición democrática en Venezuela, recalcado que Estados Unidos seguirá supervisando el territorio durante un plazo “mucho más largo” que seis meses o un año, el encuentro con María Corina Machado cobra especial relevancia en el contexto y el escenario actual.

Al respecto, con el país expectante y en medio de la incertidumbre, con muchos pensando en la posibilidad de que tras la captura de Nicolás Maduro emerjan sus principales opositores, –como la propia María Corina o Edmundo González–, Donald Trump insiste en el control estadounidense.

“Vamos a usar el petróleo y vamos a tomarlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", decía en otra entrevista, centrando su mensaje en la necesidad de "reconstruir" Venezuela de una forma que sea "muy rentable" para Washington, después de que la Casa Blanca se haya puesto como objetivo prioritario controlar el petróleo venezolano y asegurarse de que estos recursos naturales no van a parar a manos de China o Rusia, aliados estrechos de Caracas hasta ahora.

Trump y el Premio Nobel de la Paz

En otro orden, y en lo referente a esa reunión inminente con la opositora venezolana, la otra declaración destacada de Donald Trump ha sido al calificar como “un gran honor” la posibilidad de compartir el Premio Nobel de la Paz que le otorgaron recientemente.

El mandatario, concretamente, ha respondido así después de que la propia María Corina Machado afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón que recogió el pasado diciembre en Oslo, Noruega, y después de que Trump la descartara para gobernar Venezuela tras la captura de Maduro y la esposa de este, Cilia Flores.

Ante ello, no obstante, desde el Comité del Nobel en Noruega ya han dejado claro que el premio no se puede compartir.