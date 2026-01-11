La Policía Metropolitana de Londres indicó posteriormente que había practicado dos detenciones por el suceso

LondresUn hombre se encaramó hasta el balcón de la embajada de Irán en Londres y arrancó la bandera durante una protesta contra el régimen de Teherán, informó este sábado la Policía londinense.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), también conocida como Scotland Yard, indicó posteriormente que había practicado dos detenciones, una por allanamiento agravado y agresión a un trabajador de los servicios de emergencia, y otra por allanamiento agravado.

Además, los agentes buscan a una tercera persona también por presunto allanamiento.

El hombre arrancó la bandera de la Revolución Islámica

Un vídeo difundido en las redes sociales mostró a un varón en el balcón de la misión diplomática, ubicada cerca del Hyde Park londinense, donde aparentemente arrancó la bandera de la Revolución Islámica y la sustituyó por otra con el símbolo del león y el sol, que se utilizaba hasta el derrocamiento de la dinastía real de los Pahlaví en 1979.

Otra grabación divulgada en X pareció mostrar a un representante de la embajada restituyendo después la bandera oficial, entre gritos de la multitud congregada, que estaba al otro lado de la calle, separada por un cordón policial.

Durante la manifestación, que transcurrió de forma pacífica, miles de personas ondearon banderas imperiales y fotografías del último Sah destronado, Reza Pahlaví, y de su hijo Mohamed Reza Pahlaví, que vive en el exilio y a quien algunos consideran ahora como el hombre que puede encabezar una eventual transición en el país persa.

La protesta de este sábado se produjo tras otra de unas 200 personas la víspera, que proclamaron también su solidaridad con las revueltas que sacuden Irán desde el 28 de diciembre contra los líderes islamistas.

La concentración del viernes tuvo también un tono promonárquico y respondió a un llamamiento hecho el jueves por el propio Mohamed Reza Pahlaví, que pidió movilizaciones los días 8 y 9 de enero.