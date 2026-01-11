Ya son dos semanas de protestas masivas, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia

Donald Trump ofrece su ayuda para "liberar" Irán y el presidente del Parlamento amenaza con "contraatacar" a EEUU

IránDiversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos". Las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron durante la pasada noche, mientras el país sigue sin acceso a Internet.

Ya son dos semanas de protestas masivas, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, quien ha animado a los iraníes a seguir manifestándose e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí.

Cadáveres con disparos

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este domingo a 192 los muertos por la represión gubernamental.

La organización, con sede en Oslo (Noruega), dijo haber confirmado los fallecimientos a través de «fuentes directas» y de «otros dos medios independientes».

Según un testimonio de familiares de víctimas publicado este domingo por la página web de la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), los cuerpos en las morgues llegarían a «cientos», la mayoría «jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia».

Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán, quienes acudieron a la capital para identificar los restos de su hija y tuvieron acceso a la morgue, según el relato de la ONG.

Por su parte, Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, afirmó el sábado que la cifra de muertos confirmados durante las manifestaciones asciende a 116, a pesar de la interrupción del flujo de información provocada por los cortes de internet.

HRANA aseguró en su última información al respecto que el punto álgido de las protestas se alcanzó el pasado jueves 8 de enero, tras al menos 96 manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a suspender las conexiones a internet y la telefonía internacional. A día de hoy, estos cortes continúan.