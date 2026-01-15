El hombre fue localizado con vida en un arrecife cercano a Surfers Beach, en Aguadilla, Puerto Rico

El anfitrión del Airbnb donde se alojaba alertó a las autoridades ante la preocupación por la tardanza del surfista

Un surfista de 68 años fue rescatado con vida en la costa noroeste de Puerto Rico en un arrecife cercano a Surfers Beach, Aguadilla, después de permanecer más de 30 horas desaparecido en el mar.

Este suceso movilizó a varias agencias estatales y federales y tras un amplio operativo de búsqueda liderado por la Guardia Costera de EE. UU., los hechos acabaron de la mejor manera, pudiendo haber terminado de forma trágica.

Más de un día de rastreo

El hombre había salido a surfear en la zona de Surfers Beach, en el municipio de Aguadilla, al mediodía del jueves 8 de enero. Al no regresar a la vivienda turística donde se hospedaba, el anfitrión del Airbnb alertó a las autoridades la noche del viernes 9.

Poco después de esta llamada de alerta, la hija del surfista confirmó que no tenía noticias de su padre desde su entrada al agua, por lo que, ante la gravedad de la situación, la Guardia Costera de Estados Unidos activó un operativo de búsqueda y rescate.

La búsqueda fue coordinada desde el Sector San Juan. Tras más de un día de rastreo, un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen localizó a un hombre que coincidía con la descripción, varado sobre un arrecife rocoso, junto a su tabla de surf, intentando hacer señales a la aeronave.