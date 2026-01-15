El hombre desaparecido tenía cerca de 60 años y ha sido localizado en un río de la zona

El varón había desaparecido en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás, cerca de las 19:20 de la tarde

El cuerpo de un hombre de unos sesenta años, que había sido dado por desaparecido, ha sido localizado en un río del municipio coruñés de Dumbría.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Galicia, a las 19:20 horas de este miércoles recibieron el aviso de que un varón había desaparecido en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás.

Fue necesaria la intervención de los bomberos

El centro de emergencias activó entonces al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

Horas más tarde, los servicios de emergencias informaron de que habían encontrado su cuerpo en un río de la zona, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos de Cee para proceder a su rescate.

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.