Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre por la posibilidad de un ataque de EEUU

La aerolínea Turkish Airlines estudia "emprender acciones legales" tras la falsa amenaza de bomba que este jueves por la mañana ha obligado a una de sus aeronaves a realizar un aterrizaje en el Aeropuerto de Barcelona, ha informado el jefe de comunicaciones de la compañía, Yahya Üstün, en un mensaje en 'X'.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la autoría de la falsa amenaza de bomba y fuentes del instituto han confirmado tener identificados a todos los pasajeros del vuelo.

"Tras el incidente ocurrido en nuestro vuelo TK1853 Estambul-Barcelona, las autoridades competentes del país realizaron los controles de seguridad necesarios y no encontraron ninguna irregularidad"

Fue sobre las 10.00 horas de este jueves cuando una amenaza de bomba en un vuelo comercial de Turkish Airlines que cubría la ruta entre Estambul y Barcelona obligó a activar el protocolo de seguridad aeroportuaria en el Aeropuerto de Barcelona, y el avión aterrizó a las 11 "sin incidencias", según informaron fuentes de los Mossos d'Esquadra.

La aeronave fue derivada a una zona de seguridad para su estacionamiento, como prevé el protocolo, donde fue revisada, mientras que los pasajeros fueron evacuados y sus equipajes, revisados

En la zona trabajaron efectivos de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Bombers de la Generalitat y Policía Local, mientras que Protecció Civil activó plan Aerocat en fase de alerta para hacer un seguimiento de la situación de riesgo.

Finalmente, sobre las 14.00 horas, fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que se trataba de una falsa alarma, así como la Guardia Civil, que informó de que la alerta del aeropuerto había sido desactivada tras una inspección exhaustiva de la aeronave conforme a los protocolos establecidos con resultado "negativo".

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, estuvo en contacto con todos los actores implicados en el operativo, mientras que Aena informó de que la infraestructura aeroportuaria no sufrió ninguna afección operativa durante los trabajos de las fuerzas de seguridad.