EEUU intercepta un sexto petrolero supuestamente vinculado a Venezuela en el mar Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha interceptado y abordado en las últimas horas un nuevo petrolero en el mar Caribe por una supuesta violación de la "cuarentena" contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela, un paso que llega horas antes de la reunión prevista en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora María Corina Machado.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación estuvo protagonizada por fuerzas desplegadas desde el portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford' y ha agregado que el 'Veronica' fue interceptado "sin incidentes".

"El 'Verónica' es el último petrolero, que ha sido interceptado, que operaba en desafío a la cuarentena impuesta por Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la operación 'Lanza Sur'", ha subrayado, antes de reiterar que Washington se mantendrá "firme" en su "misión" para "aplastar las actividades ilícitas en el hemisferio occidental".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el único petróleo que saldrá de Venezuela será el petróleo que cuente con una coordinación adecuada y que lo haga de forma legal"

Al tiempo que ha destacado que las autoridades estadounidenses "defenderán la patria poniendo fin a las actividades ilegales y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental".

Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó cerca de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.