Estados Unidos anuncia el inicio de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza, centrada en la desmilitarización y la reconstrucción

Un adolescente palestino de 16 años, identificado como Muhamad Raed al Barawi, ha muerto este viernes por disparos realizados por el Ejército de Israel cerca de un colegio de la ciudad de Beit Lahia, en el noroeste de la Franja de Gaza.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA, que se trata de un menor que ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas "a menos de las fuerzas de ocupación israelíes".

Así, han explicado que la bala alcanzó al joven en la cabeza, por lo que su fallecimiento fue confirmado poco después de que se produjeran los disparos, si bien las fuerzas israelíes no se han pronunciado al respecto de momento.

El Ejército de Israel también ha matado a una mujer palestina en Jan Yunis

El Ejército de Israel ha matado este viernes a una mujer palestina en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', la víctima ha sido identificada como Sabá Ahmed Alí abú Jamea, de 62 años, quien ha sido tiroteada por las tropas israelíes en el oeste de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 450 muertos y 1.250 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.440 muertos y 171.300 heridos.