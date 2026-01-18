Noelia Camacho 18 ENE 2026 - 15:56h.

Eitan pasó 738 días secuestrado bajo los túneles de Hamás

Durante el secuestro fue golpeado, humillado y grabado en todo momento

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamás e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza. Sin embargo, a pesar de la tregua, el alto el fuego en Gaza no se cumple.

En Informativos Telecinco hemos podido hablar con Eitan, un hombre que pasó dos de sus 39 años secuestrado en los túneles de la Franja de Gaza: "Fui secuestrado el 7 de octubre de la casa de mi hermano. Estuve 738 días secuestrado bajo los túneles", comienza explicando.

Eitan recuerda con precisión el inicio del ataque. Relata que todo comenzó con los gritos de “Alá es grande” y el sonido de los disparos. Las balas atravesaban la vivienda hasta que uno de los terroristas regresó y se lo llevó por la fuerza. Durante el traslado, asegura, fue golpeado, humillado y grabado en todo momento. “Se reían, me escupían y me insultaban”, relata. Incluso, añade, un niño de unos 11 años intentó atacarlo con un cuchillo antes de conducirlo a los túneles.

Las condiciones de cautiverio fueron extremas. La alimentación y el agua eran escasas: en algunos momentos, asegura, apenas recibía 250 mililitros de agua al día. Llegó a perder más de 60 kilos y dormía en el suelo, rodeado de ratas y cucarachas. Durante todo ese tiempo no volvió a ver la luz del sol.

Eitan también denuncia abusos sexuales cometidos contra otros rehenes. Afirma que tanto mujeres como hombres fueron violados durante el cautiverio. En su caso, asegura que no fue agredido sexualmente de forma directa, aunque sí sufrió abusos. Recuerda especialmente una de las marchas subterráneas más duras, de hasta 12 horas caminando por los túneles. Exhausto, llegó a desplomarse en el suelo y pidió que acabaran con su vida.

A pesar de todo, su mensaje final no es de venganza. Eitan asegura que desea la creación de un Estado palestino y una convivencia pacífica entre pueblos y religiones. “Mi sueño es que podamos vivir en paz, sin este odio gratuito”, concluye.

La UE prorroga un año su paquete de sanciones contra Hamás y Yihad Islámica

Los Estados miembro de la Unión Europea han acordado prolongar por un año, hasta el 20 de enero de 2027, un paquete de sanciones impuestas en 2024 contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica Palestina, y que incluye también a 11 personas responsables de financiar la actividad de ambos grupos terroristas.

Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido otorgarles fondos a su disposición . Además, se les prohíbe viajar, lo que les impide entrar o transitar por los Estados miembro de la UE.

Como resultado de la revisión anual, el Consejo de la Unión Europea decidido eliminar de la lista a una persona fallecida. Por lo tanto, un total de 11 personas y tres entidades se encuentran actualmente sancionadas en virtud de este marco de medidas restrictivas.