En el accidente se vieron implicados más de 100 vehículos, 30 de los cuales eran camiones de gran tonelaje

Las autoridades realizaron una operación de evacuación masiva con el empleo de autobuses

Compartir







Estados Unidos sufre los estragos de una tormenta invernal que ha azotado a parte del país dejando el caos en muchas zonas. Entre las escenas que está dejando este temporal se han podido vivir en el estado de Michigan donde la se produjo un choque múltiple con más de 100 vehículos implicados.

El accidente múltiple se originó el pasado lunes en la carretera Interestatal 196, al sur de Grand Rapids, causado por las condiciones meteorológicas extremas.

PUEDE INTERESARTE Buscan a un desaparecido por las fuertes lluvias en Girona: habría sido arrastrado con su coche por la riera

En el accidente se vieron implicados más de 100 vehículos, 30 de los cuales eran camiones de gran tonelaje. Las imágenes grabadas por un dron y publicadas en las redes sociales de la cadena Fox, se puede apreciar la magnitud del choque con coche y camiones volcados en mitad de la carretera cubierta de nieve.

Poca visibilidad y carretera resbaladiza

El fuerte viento registrado junto con la nieve hizo la combinación perfecta para el choque en cadena, poca visibilidad y una carretera resbaladiza.

Las autoridades realizaron una operación de evacuación masiva con el empleo de autobuses y fueron llevados a una escuela de la zona donde recibieron refugio hasta que coordinaron el transporte hasta sus destinos.

En el accidente no se tuvo que lamentar ninguna víctima mortal, pero sí heridas y contusiones.