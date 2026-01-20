Álex Aragonés 20 ENE 2026 - 10:35h.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso a las 07:35 horas de la desaparición de un hombre en Palau-Sator

Alerta por riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos en Girona: suspenden las clases en cuatro comarcas

GironaLas fuertes lluvias han dejado un desaparecido en Girona, donde Protecció Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este martes por la mañana una alerta por riesgo de inundaciones y desbordamientos de ríos.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso a las 07:35 horas de la desaparición de un hombre en Palau-Sator (Girona), que habría sido arrastrado con su coche por la riera.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña están trabajando intensamente en la búsqueda de la persona en cuestión con cinco dotaciones, entre ellas la unidad del Grupo de Actuaciones Especiales subacuático.

Los hechos han ocurrido en el Camí del Molí, donde el hombre ha llamado a unos amigos diciendo que estaba cruzando la riera por un puente y que se lo estaba llevando el agua.

Un centenar de avisos por el temporal de madrugada

Los efectivos de emergencia han atendido un total de 98 avisos por el temporal de lluvia entre las 22:00 horas de este lunes y las 07:00 horas de este martes.

En total, los avisos acumulados desde este lunes a primera hora son de 557. Por regiones de emergencia, la región metropolitana norte y la de Girona han agrupado la mayoría de los avisos, con 162 y 108 respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 99 avisos.

Más de una decena de carreteras cortadas

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha cortado 12 carreteras en la provincia de Girona a consecuencia del temporal de lluvias. En concreto, están cortadas por inundaciones la N-260 en Llançà; la C-252 entre Vilabertran y Peralada; la GI-644 en Forallac.

También la GIV-6546 en Palafrugell; la GIP-5129 en Vilafant; la GIV-6226 y la GIV-6219 en Garrigàs; la C-260 en Roses y la GI-512 en Tordera (Girona). Además, la GIV-4044 en Biure está cortada por desprendimientos y la N-260a en Cabanelles (Girona) por la caída de un árbol en la vía.