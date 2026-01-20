Sus declaraciones se producen después de que se insista en controlar Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional

Un año de Trump en el poder: así ha cambiado la política en Estados Unidos y Europa y se ha redefinido la relación transatlántica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este martes que la OTAN sigue existiendo gracias a él, mientras que los líderes europeos trabajan para garantizar la seguridad en el Ártico ante las amenazas del mandatario estadounidense respecto de Groenlandia, isla autónoma perteneciente a Dinamarca.

"Ninguna persona, ni presidente, ha hecho más por la OTAN que Trump. Si no hubiera llegado, ¡la OTAN no existiría ahora mismo! Habría quedado en el 'basurero de la historia'. Triste pero cierto", ha expresado el magnate neoyorquino en un mensaje publicado en redes sociales.

En una publicación aparte, el jefe de Estado de Estados Unidos ha compartido el mensaje de un usuario que sostiene que "China y Rusia son los villanos cuando la verdadera amenaza son la ONU, la OTAN y su 'religión'".

Sus declaraciones se producen después de que Washington haya insistido en controlar Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y de este territorio insular han reclamado que cesen las amenazas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla "no está en venta".

Trump publica una imagen donde aparecen Venezuela, Groenlandia y Canadá como territorios estadounidenses

Y es que Trump continúa sumergido en polémicas, como la que ha surgido tras la publicación en su red social de una fotografía de una reunión que mantuvo con dirigentes europeos a la que ha incorporado una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa de América en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.

La fotografía real se tomó el pasado mes de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump se reunió con los principales líderes de la Unión Europea (UE), además de con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Junto a ellos, en torno a la mesa del Despacho Oval, están la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canciller alemán, Friedrich Merz, el líder finlandés, Alexander Stubb, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.