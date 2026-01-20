El mandatario estadounidense ha difundido en su red social, Truth Social, dos montajes donde sitúa la bandera de Estados Unidos sobre ambos territorios

Tensión en Groenlandia: llega un contingente militar de Dinamarca que incluye al jefe del Ejército

Donald Trump continúa agitando la tormenta diplomática provocada con la Unión Europea por su pretensión de controlar Groenlandia, e incluso más allá, con otros países como Canadá. Su última provocación, entre burlas y amenazas, ha sido la de publicar en su red social, Truth Social, dos imágenes creadas con inteligencia artificial que recrean una supuesta expansión territorial estadounidense sobre ambas regiones en lo que constituye ya otro desprecio a socios de la OTAN.

Su publicación, que coincide además con el día en que se cumple un año de su toma de posesión en su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, escenifica así una tensión nunca antes vista con el Foro de Davos desarrollándose, y en el que España no está debido a la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz.

Donald Trump y su última provocación: la conquista sobre Groenlandia y Canadá

En 365 días en su nueva etapa en la Casa Blanca, el magnate republicano ha revolucionado a la comunidad internacional de sobresalto en sobresalto, alterando con sus decisiones el orden internacional. Tras protagonizar la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y poner al país bajo la vigilancia de Estados Unidos, su insistencia está ahora en el control de Groenlandia, entre otros. Y su mensaje es claro: “Los daneses no pueden defenderla”, dice, insistiendo en que es una cuestión de “seguridad nacional”.

Estados Unidos reitera que necesita Groenlandia como punto estratégico necesario para alejar la influencia de Rusia y China, y mientras la Unión Europea insiste en el derecho internacional y la soberanía territorial danesa, el norteamericano no solo redobla su pulso y sus amenazas con aranceles, sino que se jacta a través de las redes de la situación.

No en vano, y mientras la realidad no se ajusta a sus deseos, ya ha recreado con la inteligencia artificial esa realidad paralela que pretende: su conquista poniendo el mismo la bandera estadounidense sobre suelo de Groenlandia, con un cartel en el que se puede leer “territorio estadounidense”, escudado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance; y la bandera de los suyos luciendo también en Canadá.

En este último caso, la imagen muestra a Trump en su despacho frente a líderes internacionales como Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Volodímir Zelenski, y Mark Rutte, todo ello con un mapa al fondo en el que se ve la expansión estadounidense, incluyendo el territorio canadiense.

Europa recuerda a Donald Trump que la integridad de Groenlandia no se negocia

Frente a estas burlas, las amenazas y la presión arancelaria, la Unión Europea recuerda a Donald Trump que la integridad y la soberanía de Dinamarca en Groenlandia no se negocia.

Mientras para Trump la OTAN ya parece no existir, no respeta ni la privacidad de las comunicaciones, publicando mensajes de su fiel secretario de la alianza o de cualquiera que ose contradecirle, como Emmanuel Macron, al que también ha amenazado a través de la imposición de aranceles de un 200% a los productos que más le duelen a Francia, como el vino y el champán, sin importarle romper un acuerdo comercial que él mismo firmó hace seis meses.

Ante todo ello, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen le insiste en que en negocios como en política un trato es un trato, pero Donald Trump parece no respetar ya ni a sus amigos británicos, a los que tilda de “estúpidos” por cumplir un fallo de la Corte Internacional de Justicia y entregar a las Islas Mauricio las islas Chagos, manteniendo, eso sí, la base militar en el Indico conjunta en la isla de Diego Garcia. Una cesión que refleja la debilidad de Europa, dice Trump, frente a Rusia y China, que solo respetan y temen a Estados Unidos, razón por la que quiere comprar Groenlandia, según asevera.

Frente a este escenario, Von der Leyen ha subrayado que los aranceles adicionales propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia son "un error", especialmente "entre aliados de larga data.

En esa línea, y desde el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), asegura que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido en que la UE considera al pueblo estadounidense "no solo como un aliado, sino como un amigo", y ha advertido de que una escalada de tensiones comerciales podría conducir a "una peligrosa espiral descendente" que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.

Por todo ello, ha insistido en que la respuesta firme y “proporcionada” de la Unión Europea, aunque ha precisado que Bruselas debe actuar también de manera "estratégica" en la forma de abordar esta situación.