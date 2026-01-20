Un año de Trump en el poder: así ha cambiado la política en Estados Unidos y Europa

No solo ha reconfigurado la política estadounidense, sino que ha obligado a Europa a replantearse su papel en el mundo

Se cumple un año desde la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca y su regreso al poder ha marcado un giro profundo en la política estadounidense y en las relaciones con Europa. Doce meses después, el impacto de su agenda se deja sentir tanto en el tablero internacional como en el equilibrio interno de Occidente. En Estados Unidos, la Administración Trump ha reforzado una línea política claramente nacionalista.

La política migratoria se ha endurecido, con nuevas restricciones en la frontera sur y un discurso más agresivo en materia de seguridad

En el plano económico, el presidente ha priorizado la protección de la industria nacional, recuperando aranceles y presionando a empresas extranjeras para que trasladen su producción al país.

En política exterior, Washington ha reducido su implicación en foros multilaterales y ha apostado por relaciones bilaterales basadas en intereses estratégicos inmediatos. Esta visión ha provocado tensiones con aliados tradicionales y ha debilitado el papel de Estados Unidos como actor vertebrador del orden internacional.

Europa ha sido uno de los principales escenarios de este cambio, la relación transatlántica atraviesa uno de sus momentos más fríos, con desacuerdos en materia de defensa, comercio y política climática

La exigencia de Trump de que los países europeos aumenten su gasto militar ha reabierto el debate sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el nuevo contexto ha acelerado movimientos internos en Europa. Bruselas ha intensificado los esfuerzos por reforzar su política de defensa común y reducir su dependencia de Estados Unidos, mientras algunos gobiernos han endurecido sus discursos en inmigración y seguridad, en sintonía con el clima político global.

Un escenario que, según los analistas, seguirá evolucionando mientras dure el actual mandato.