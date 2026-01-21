Dinamarca rechaza la exigencia de Trump de abrir negociaciones para vender Groenlandia

Valora que Trump descarte el uso de la fuerza pero recuerda que su intención de controlar la isla sigue "intacta"

Francia no cede a las presiones de Donald Trump: solicita un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia “y está dispuesta a contribuir”

Compartir







Dinamarca ha rechazado este miércoles abrir negociaciones con Estados Unidos para la venta de Groenlandia, territorio semiautónomo danés, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en el Foro Económico Mundial de Davos en que su país "el único capaz de proteger Groenlandia" y exigiera negociaciones inmediatas para adquirir la isla.

En declaraciones recogidas por el diario danés 'Berlingske', el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha rechazado este escenario y señalado que Copenhague "mantendrá los acuerdos alcanzados" en la reciente reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

"El pacto que acordamos en Washington la semana pasada es que empezaremos discusiones de alto nivel para abordar conjuntamente la situación de Groenlandia.

"Con respeto a la línea roja de la soberanía groenlandesa"

Sobre el hecho de que Trump haya negado que vaya a usar la fuerza para tomar la isla ártica, Rasmussen ha indicado que es un comentario "positivo", aunque ha avisado que el líder estadounidense mantiene el rumbo sobre Groenlandia pese al choque con Dinamarca y los aliados europeos.

"La ambición última del presidente sigue intacta, del discurso saco que su ambición sigue intacta", ha avisado, pese a indicar que es "por supuesto positivo" que el inquilino de la Casa Blanca diga que no empleará la fuerza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha redoblado la presión sobre llegar a un acuerdo para adquirir el territorio

"A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnolos quedado, pero no lo hicimos.

Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos", ha recalcado Trump.