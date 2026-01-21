Los de Emmanuel Macron defienden su posición entre las advertencias del presidente estadounidense de imponer aranceles del 200% al vino y el champán francés

Francia tampoco cede a las presiones del presidente de Estados Unidos. Frente a un Donald Trump que continúa con sus provocaciones y sus pretensiones de controlar Groenlandia, amenazando en el camino a distintos socios de la OTAN, los de Emmanuel Macron han solicitado formalmente un ejercicio militar en el territorio en el que, subrayan, están “dispuestos” a participar.

Sumándose firmemente a la respuesta del bloque comunitario en defensa de su integridad territorial, –y pese a las amenazas de un Trump que ha advertido a los franceses de la posible imposición de un arancel del 200% en algunos de sus productos clave, como el vino y el champán–, Francia recalca su posición insistiendo en que el despliegue militar europeo en Groenlandia no supone una amenaza, sino una ayuda a un aliado como Dinamarca. Todo ello mientras Estados Unidos insiste en que es una cuestión de “seguridad nacional” su control en el territorio como punto estratégico necesario para alejar la influencia de Rusia y China.

Francia pide a la OTAN un ejercicio militar

“Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir”, han señalado este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo citadas por EFE.

En total, ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada al territorio para un ejercicio liderado por Dinamarca y organizado por aliados de la OTAN, aunque sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

Dicha iniciativa provocó que Trump, en respuesta, anunciase la imposición de nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan para controlar Groenlandia, que más allá del pretexto estratégico sobre China y Rusia posee también gran riqueza en minerales raros.

La propuesta de un ejercicio militar conjunto en el marco de la OTAN permitiría a EEUU participar junto a sus aliados de la Alianza Atlántica, en la que se integran la mayoría de los miembros de la OTAN, pero Donald Trump insiste en sus propósitos. Desde Washington reiteran que la ubicación del territorio autónomo, dependiente de Dinamarca, es clave ante posibles amenazas militares.

“Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente”, volvía a repetir recientemente el mandatario estadounidense.

En esa línea, incluso, y a pesar de las manifestaciones que expresan lo contrario, se muestra “seguro” de que los groenlandeses van a querer integrarse a Estados Unidos.

Limitándose a un “ya lo verán” al ser preguntado hasta dónde está dispuesto a llegar para controlar la enorme isla ártica, sus pretensiones continúan generando un cisma diplomático que golpea de lleno a la Unión Europea.

Macron defiende que Europa prefiere “el Estado de derecho antes que la brutalidad”

En este escenario, Emmanuel Macron, desde el Foro de Davos, insistió el martes en que el despliegue militar europeo no supone una amenaza y recalcó que Europa prefiere “el respeto antes que los matones” y “el Estado de derecho antes que la brutalidad”.

En ese sentido, quiso invitar a Donald Trump a una cena en París tras Davos para rebajar tensiones, pero la respuesta del presidente estadounidense fue la de hacer público el mensaje privado que le envió, descartando luego acudir a la cita al considerar que el mandato de Emmanuel Macron al borde de terminar.

Por su parte, en su discurso en Davos, Macron instó a los socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción en los supuestos previstos: “ (Cuando) no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”, defendió, abogando, no obstante, por mantener la “calma” y “no aceptar pasivamente la ley del más fuerte”.

Tras estas palabras, no obstante, el francés no coincidirá este miércoles en Davos con Donald Trump, que tiene previsto presentar en la localidad alpina su Junta por la Paz, en la que Francia ha descartado participar porque solaparía a Naciones Unidas.