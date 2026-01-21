Trump subraya que Europa debe ocuparse de Ucrania: "EEUU está muy lejos"

Acusa a los aliados de la OTAN de "tratar mal" a Washington y de no aportar nada a cambio de la seguridad que ofrece EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Europa debe asumir la responsabilidad de la guerra en Ucrania, desligando a su país de la defensa de Kiev. En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

Ha recalcado que Estados Unidos está “muy lejos” del conflicto y que no tiene por qué implicarse

Trump ha subrayado que la guerra en Ucrania es un asunto europeo, insistiendo en la distancia geográfica entre ambos países. “Nos separa un océano enorme y hermoso. No tenemos nada que ver con eso”, ha afirmado, en referencia a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022 por el presidente Vladimir Putin.

El mandatario estadounidense ha cargado duramente contra los aliados de la OTAN, a los que ha acusado de aprovecharse de Washington y de no aportar lo suficiente a la seguridad común. Desde el foro de Davos.

Ha señalado que tanto Europa como Canadá han “tratado mal” a Estados Unidos y que su país da “muchísimo” sin recibir apenas nada a cambio

Trump ha defendido que, pese a su postura crítica con la Alianza Atlántica, ha sido el presidente que más ha hecho por la OTAN, llegando a afirmar que sin su intervención durante su primer mandato la organización “no existiría”. Según ha sostenido, durante años Estados Unidos asumió prácticamente todo el coste de la defensa común.

El reparto del gasto militar ha sido uno de los ejes centrales de su discurso, denunciando que los países aliados no cumplían con el objetivo del 2% del PIB en Defensa. En este sentido, ha reivindicado como un logro personal que los miembros de la OTAN se hayan comprometido a elevar ese gasto hasta el 5% del PIB en el plazo de una década.