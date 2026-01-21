Un fallo "menor" en el 'Air Force One' ha obligado a Donald Trump a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto

Donald Trump insiste en hacerse con Groenlandia porque Dinamarca "no ha podido" alejar "la amenaza rusa" de la isla

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que retomar su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo "menor" en el 'Air Force One' le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.

Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que "el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos" pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya "identificado un problema eléctrico menor" y regresado, "por precaución", a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump y su última provocación: imágenes hechas con IA recrean su conquista de Groenlandia y Canadá

Donald Trump prevé reunirse con distintos líderes

Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país "estará bien representado en Davos", donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Foro Económico Mundial de Davos, en el complejo de esquí en Suiza, llega marcado por las tensiones entre Europa y Estados Unidos ante la crisis abierta por su intención de tomar el control sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y la anuncio de que impondrá aranceles a ocho naciones europeas por movilizar tropas en ejercicios militares liderados por Copenhague.

Así las cosas, Donald Trump espera un encuentro con "las distintas partes" en el marco del Foro Económico Mundial, según ha acordado con el secretario general de la OTAN, que sigue manteniendo una equidistancia entre Washington y las capitales europeas, toda vez espera que se pueda encontrar una "salida" a la crisis.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido antes de viajar a Suiza que "no hay vuelta atrás" respecto a la postura estadounidense sobre Groenlandia y ha defendido al preponderancia mundial de Washington para garantizar la seguridad en la región ártica, objetivo común de norteamericanos y europeos, que esperan que la cuestión se pueda dirimir mediante la cooperación en el seno de la OTAN.