Zelenski anuncia conversaciones a tres con EEUU y Rusia en Emiratos para el fin de la guerra en Ucrania

Zelenski anuncia las primeras conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia que se celebrarán este viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos

Trump admite tras reunirse con Zelenski que aún queda un largo camino para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania

Compartir







El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado la celebración de las primeras conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia desde el inicio de las negociaciones de paz. Los encuentros tendrán lugar en Emiratos Árabes Unidos en los próximos días, según ha confirmado este jueves.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelenski ha precisado que las reuniones se celebrarán este viernes y sábado y que, por primera vez, sentarán en la misma mesa a representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El mandatario ha valorado positivamente este paso, al considerar que cualquier diálogo es preferible a la ausencia total de contactos

“Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo”, ha señalado Zelenski, quien ha reconocido que la situación sigue siendo complicada para Kiev debido a los ataques rusos, aunque ha subrayado que Moscú también atraviesa dificultades, lo que podría favorecer avances hacia el fin del conflicto.

El líder ucraniano ha afirmado que Ucrania está preparada para asumir compromisos y ha expresado su deseo de que la parte rusa acuda a las conversaciones con disposición real a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Previamente, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó que viajará a Emiratos Árabes Unidos junto a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump

Allí se crearán grupos de trabajo para abordar cuestiones militares y de prosperidad económica, un aspecto que Washington considera clave para el futuro de la región.